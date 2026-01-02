Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Dodro destina fondos para la ayuda en el hogar y mejoras viarias en Bexo, Pexegueiro, Bustelo y Revixós

Se abordó el Plan de Obras e Servizos adicional de 2025 y 2026 en pleno extraordinario

El regidor lamenta la negativa de los independientes locales a apoyar sus propuestas

Pleno en Dodro sobre fondos para la ayuda en el hogar y mejoras viarias

Pleno en Dodro sobre fondos para la ayuda en el hogar y mejoras viarias / Concello

Marcos Manteiga Outeiro

Dodro

El Concello de Dodro celebró un pleno extraordinario con dos únicos puntos en el orden del día. Por un lado, el POS Adicional 1/2026 para gastos sociales extraordinarios y la 2ª fase del POS Adicional 4/2025. Ambos fueron ratificados por mayoría, pero con la oposición de la formación Xente de Dodro.

Contenido

En el primer punto, se aprobó destinar el POS principalmente a la “dotación das partidas municipais destinadas a cubrir a parte da achega municipal ao servizo de axuda no fogar de atencións de carácter básico na modalidade dependencia, incluíndo aquela que corresponde ás horas xa concedidas”. Y el segundo salió adelante con actuaciones como la mejora de viarios como la rúa Nova en Bexo, del acceso norte de Pexegueiro y el de Bustelo, así como la actuación en la rúa As Barreiras (Revixós).

TEMAS

