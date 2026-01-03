Ames ejecuta una decena de obras en pavimentos y viarios por 2,5 millones

El Concello de Ames sigue inmerso en obras, mayormente de mejora de pavimentos o ciclo del agua. Y para este año espera ejecutar la pavimentación en Barreiro, Lapido, rúa Telleira y otras, la de la carretera Capeáns-Pousada, viario de Coira, rúa Agro da Vella Milladoiro, la de Volaverda y Coira, sin olvidar la renovación de Ponte de Piñeiro, instalación riego automático en el campo de lanzamiento, pluviales en Biduído de Abaixo y renovación aceras en la avenida da Maía hasta llegar a Brión. En total, 2,5 millones de euros.

Se trata de actuaciones enmarcadas en el Plan de Obras e Servizos de la Diputación aprobadas en 2025, y que se unen a otras importantes, como las diseñadas para acabar con las balsas de agua ante el CEP de Ventín –estas obras pluviales son posibles gracias a una subvención, igual que la segunda fase del alumbrado en Novo Milladoiro– o las del área de autocaravanas de Bertamiráns, fruto de un convenio con la Administración provincial coruñesa.

Además, desde la administración local dan por «finalizadas» otras 74 ejecuciones tramitadas entre los años 2022 y 2024, por un montante total de 9.591.577 euros. Entre llas destacan, por su cuantía, las actuaciones en el núcleo de Bertamiráns para la creación de una almendra central (1,3 millones de euros); el nuevo Comedor del CEIP A Maía, 454.580,82 euros; la pavimentación de viarios en el núcleo de Framil (Biduído), por 363.357,59 euros o aceras en la avenida da Maía, por 301.205 €.

Contratos menores

Pero al igual que las grandes actuaciones son necesarias, hay otras que, a través de contratos menores, también ayudan a mejorar la calidad de vida de los vecinos. Y entre ellas citan las del Parque infantil de Framil; el Parque infantil do Milladoiro; cambio de luminarias en el Parque do Ameneiral; arreglos en el local de los mayores, salón de plenos o paseo fluvial, donde además está incluida la instalación de la estación de aforo en el Rego dos Pasos.

Asimismo, la administración local maiana ha diseñado un mapa interactivo en el que se pueden ver las actuaciones llevadas a cabo, y otras aún pendientes, a través de un visor de Google maps al que se accede desde la página web municipal. Incluye iconos donde se marcan obras e infraestructuras que alcanzan el horizonte temporal del año 2027.

Mercado y Multifuncional

El puesto de concejal de Obras es uno de los más importantes y que, junto con el de Educación, acapara un mayor nivel de responsabilidad ante los vecinos.

Y en Ames este cargo lo ocupa el edil socialista Gustavo Nieto, quien destacaba a este diario que «durante este ano, á parte do POS 2025, estaremos en disposición de comezar a licitar obras como o Mercado Municipal, financiado con fondos propios, europeos, autonómicos e provinciais, así como o Centro Deportivo do Milladoiro ou o remate do Centro Multifuncional», aportaba.

Asimismo, Nieto tiene claro que «Ames, como concello de servizos que é, debe aproveitar axudas e colaborar con todas as administracións para facer posible un ritmo de obra pública adecuado, que mellore infraestructuras anticuadas e vaia xerando outras novas e necesarias acorde co noso crecemento».

Porque además de los programas con la Diputación, Ames accede a obras directamente ejcutadas por el Gobierno central (como la humanización de Milladoiro) y también de la UE y Xunta, caso de las actuaciones con la Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (Agader), un ente público del Gobierno gallego adscrito a la Consellería do Medio Rural.