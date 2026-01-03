La afluencia al concilia Nadal Lúdico suma un usuario y alcanza los 108 niños amesanos

Un total de 108 niños de Ames, uno más que en la anterior edición, escolarizados en el segundo ciclo de Educación Infantil o en Primaria participan estos días en el programa Nadal Lúdico, iniciado el pasado 22 de diciembre. Un espacio de ocio para los niños y niñas destinado a compatibilizar la vida laboral y familiar, organizado por la concejalía de Educación de la capital maiana.

La programación durará hasta el próximo 7 de enero, al finalizar las fiestas de Navidad. El alcalde de Ames, Blas García, y la concejala de Educación, Beatriz Martínez, se acercaron recientemente hasta las instalaciones del CEP de Ventín para comprobar cómo se está desarrollando el programa.

Distribución

Del total de chavales, 35 participan en el CEIP A Maía; 34, en la EEI Milladoiro; y los 39 restantes en el CEP Ventín. La propuesta se basa en un ocio educativo de calidad, creando un ambiente acogedor, seguro y motivador tanto para los participantes como para sus familias a través de juegos, talleres, dinámicas de grupo y actividades especiales para las presentes fiestas navideñas.

Todo ello durante los días 22, 23, 24, 26, 29, 30 y 31 de diciembre y 2, 5 y 7 de enero, y con horario cómodo para los padres.