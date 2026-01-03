Grandes empresas aúpan el PIB de Valga: es el mayor de Arousa
Se fija en 37.129 €, por encima de los 21.839 de Vilagarcía o los 26.093 euros de Caldas de Reis
El regidor hace hincapié en el dinamismo económico del municipio y su atractivo para grandes compañías
Valga terminó el año con buenas boas noticias: se trata del municipio de toda Arousa, incluyendo las comarcas de Ulla-Umia y O Salnés, con el mayor Producto Interior Bruto (PIB) por habitante: 37.129 euros. De esta forma, supera a grandes concellos coma Vilagarcía (21.839 euros per cápita) e incluso a cabeceras de comarca como Caldas (26.093).
Este indicador económico refleja la riqueza de un territorio y el resultado y dinamismo de una actividad productiva, «un ámbito no que Valga é punteira, con grandes empresas radicadas no municipio que son líderes nos seus respectivos sectores», apunta el Concello. Y entre ellas, algunas tan conocidas como Extrugasa o Urovesa.
Orgullo local
«Sentímonos orgullosos de que Valga sobresaia» a nivel económico, «xa que eses datos reflíctense na calidade de vida dos nosos veciños”, aporta el alcalde, José María Bello Maneiro. «E tamén nos sentimos satisfeitos de todo o traballo realizado durante os últimos anos para que isto sexa posible, facendo do noso un concello atractivo para as empresas e loitando para poder contar con máis solo empresarial para que cada vez sexan máis as industrias que ven en Valga o lugar propicio no que asentarse».
El regidor transmite, además, el «agradecimiento a todos os que contribuíron a que isto sexa unha realidade da que todos debemos estar orgullosos».
- Pérez Rumbao abrirá en la primera quincena de enero el nuevo concesionario Volkswagen en Santiago
- Estilismo 'made in Boiro' para las presentadoras de las Badaladas de TVG
- El alcalde de Ames quiere dar continuidad a una Festa de fin de ano que atrajo a cientos de vecinos
- Gabriel Pais Santos, un 'madrugador hijo de empresarios', el primer bebé del año en Santiago
- Un camión de Magan se lleva por delante tres coches en la zona de Galeras
- El entorno de la playa de Razo se revaloriza con un aparcamiento, un mirador, el refuerzo de taludes y nuevas pasarelas
- De la autovía de Teo a la gestión de la basura: los grandes proyectos para 2026 en la comarca
- Los bomberos excarcelan a una conductora tras un choque en el Polígono del Tambre de Santiago