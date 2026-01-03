Detenido un vecino de Carballo acusado de prender fuego a su vivienda

La Guardia Civil detuvo este sábado a un vecino de Carballo acusado de haber provocado un incendio en su propia vivienda. Los hechos se investigan en el marco de un supuesto delito de violencia de género.

La pareja del arrestado se había marchado del hogar conyugal para irse a vivir con un hijo.

El fuego, que según la Guardia Civil fue provocado, ha calcinado por completo un cuarto y afectado al resto de habitaciones. El hombre necesitó asistencia médica y fue evacuado a un hospital, aunque su estado no resistía gravedad.

Según el 112 Galicia, los Bomberos de Carballo, que se encargaron de la extinción del incendio, aseguraron que el fuego había sido provocado. Este fue detectado alrededor de las 23.00 horas y se produjo en una vivienda de la aldea de Cances Grande.

De este modo, los daños ocasionados fueron irreversibles en un cuarto y el resto de la casa se vio afectada por el humo.

Según fuentes oficiales el presunto autor del incendio ha sido detenido y el caso se investiga como un supuesto delito de violencia de género. Según las mismas fuentes, el arrestado habría prendido fuego en la vivienda en la que reside su exmujer.

De la atención sanitaria se ocupó Urxencias Sanitarias de Galicia-061, mientras que la extinción del incendio estuvo a cargo de los Bomberos de Carballo y voluntarios de Protección Civil. Además, al lugar de los hechos acudió una patrulla de la Policía Local.