Las primeras lampreas del Ulla se degustarán en Milladoiro y Padrón

«Xa non contabamos con nada, e, de repente, ao levantar a última fila de nasas apareceron dúas», cuenta Gerardo Barreiro, el experimentado pescador de Pontecesures que este sábado capturó, junto con su hermano Roberto, dos de las primeras lampreas de la temporada en el Ulla.

Fue un momento emocionante que vivieron solo instantes después de que Pepe Barreiro, primo de los dos hermanos y que pescaba en su lancha muy cerca de ellos, en la curva de la Nestlé, levantase la primera lamprea de la campaña.

Después de años de escasez de capturas —y, por tanto, de precios elevados para los pocos ejemplares que se capturaron—, estas tres primeras piezas hacen presagiar que las cosas pueden ser distintas este año, aunque Gerardo Barreiro no es precisamente optimista: «Oxalá que si, pero penso que será máis ou menos como estes últimos anos».

A sus 48 años, lleva unos 25 pescando con su hermano, sobre todo anguila y choco y más en el mar — en Vilagarcía, Rianxo o Cambados— que en el río. «A lamprea é un complemento, non é do que vivimos», explica.

En todo caso, las tres primeras piezas de la temporada tuvieron comprador desde el mismo momento de su captura. Y es que la levantada por Pepe Barreiro fue a parar a Casa Farrucán, de Padrón, y las dos que se cobraron los hermanos fueron vendidas al mesón O Polígono de Milladoiro (Ames) y a un vecino de Padrón al que se la llevarán el lunes.

Los que ya recogieron su preciada lamprea fueron Ángel Cordo Lucho y Pilar Fernández, propietarios del mesón O Polígono desde hace más de 21 años, y que pagaron 100 euros por la pieza. «Ten moi boa pinta», sostiene Lucho en conversación con este diario, minutos después de recoger el escurridizo pez de manos de Gerardo Barreiro.

Experta en preparar lamprea a la bordelesa

Pilar, afirma su marido, es experta en cocinar la lamprea a la bordelesa, una de las preparaciones tradicionales de lamprea que aprendió de su madre, Manuela, cocinera de Pontecesures ya fallecida que también servía el cotizado pescado en su restaurante —el Carabela, que ahora regentan el hermano y la cuñada de Pilar—. «Se me chama algún cliente, prepararémoslla. E se non, comerémola nós», dice Lucho entre risas. En todo caso, explica, pueden esperar a mañana lunes para cocinarla.

Algún año en el que se capturaron muchos ejemplares pudieron preparar una degustación por raciones. Pero cuando las piezas son escasas, como ha ocurrido en los últimos años, se cocinan enteras y para un mismo cliente.

La lamprea no es, ni mucho menos, la única especialidad de Pilar Fernández. «Dálle un pouco a todo», asegura su marido, que elogia la mano de su mujer a la hora de elaborar todo tipo de platos tradicionales, desde el cocido a los callos y la carne asada, pasando por recetas de gran tradición en Santiago como la cabra y otras menos habituales, pero con numerosos adeptos, como los platos de caza.