El saneamiento llega a una veintena de aldeas lalinenses

El Ayuntamiento de Lalín concretó a lo largo de 2025 actuaciones de saneamiento de las que se beneficiarán una veintena de aldeas. Las obras se ejecutaron tanto con cargo a fondos municipales como mediante el canon hecho efectivo por la empresa adjudicataria del servicio de abastecimiento y tratamiento de aguas, combinando recursos para maximizar el alcance de las actuaciones y dar respuesta a demandas históricas de distintas parroquias.

Una vez finalizadas las obras acometidas en 2025, contarán con red de saneamiento los lugares de O Vento, Horta y Balado, parroquia de Sello; Agruchave y Outeiro, en Donramiro; Vilatuxe, Varela, Barciela, A Torre y Gondoriz Pequeno, en Vilatuxe; Fontao, parroquia de Botos; Cáceme, en Goiás; Muimenta; Camiño Novo; A Laxe y Bendoiro; Doade, Taín y A Lama, en la parroquia de Doade; así como Noceda de Abaixo, Golmar y Torre, en Noceda.

Paralelamente, el Concello está avanzando en la instalación de los bombeos para saneamiento en A Xesta, Maceira y Santiso, «actuacións clave para garantir o correcto funcionamento das redes», apuntan, sin olvidar que a corto plazo habrá depuradoras para Vilatuxe, Vilasancho y Noceda de Abaixo, completando así el ciclo integral del agua en estos núcleos.