Santa Comba logra recuperar un 'Entruido do burro' que llegaba a Bergantiños y A Baña

Los carnavales están ya a la vuelta de la esquina, y desde el colectivo xalleiro que conforma O Son da Curuxa recuerdan que en su comarca, integrada por Santa Comba y Mazaricos, tienen una manifestación festiva propia: el 'Entruido do burro', que la asociación local Axio Mouro está logrando recuperar.

Así, Jorge Castelo recuerda que en el norte xalleiro «había manifestacións relacionadas cun burro e cun teatro polo medio, pero deixaran de saír fai moitos anos». El conocido como 'Entruido do burro', «da besta, da mula, do cabalo ou calquera variante polo estilo, recuperouse no ano de 2024 despois de máis de medio século no esquecemento. A figura do burro é moi popular en moitos entruidos desta zona da provincia e alén dela, e cada un ten as súas particularidades», aporta la misma fuente.

Así, el xalleiro cumple con ciertas características que lo dotan de un caracter bastante divertido, «e que ao tempo fan que se poida asociar ou vencellar a ritos tan antigos comas as lonxanas celebracións de cambio de ciclo estacional». En cuanto a la distribución exacta de esta representación, «non a sabemos, pero estimamos que tivo moita popularidade nas parroquias de Castriz, San Salvador, Grixoa de Esternande, Vilamaior, Bazar e Freixeiro no norte de Santa Comba», pero también en las aldeas lindantes de Coristanco (Vilar de Couso, Rial de Cuns, As Salgueiras e Mira) o algunos lugares del oeste valdubrés, como por ejemplo Malvárez, Buiro o Rial.

Otras zonas

Y también en otras zonas de Bergantiños, continúa, «así como máis ao sur, xa na Baña, sabemos que había festas semellantes con burros, que coma o noso, tiraban cinza, facían que mexaban, metíanse coa xente e demáis falcatruadas», reseñaba Jorge Castelo.

La aparición de burros en los carnavales –en este caso, conformada por una mujer mayor, dos personas caracterizadas con una manta como un asno, cura y músicos– «é moi habitual en diversos puntos do noroeste peninsular, e fóra de Galicia tamén», concluye, incidiendo en su carácter satírico.