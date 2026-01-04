Ya están aquí (por adelantado) Melchor, Gaspar, Baltasar... y las Reinas Magas
Sus Majestades los Magos de Oriente visitaron este domingo Rianxo, Cabana, A Laracha, Teo, Boiro y Zas, entre otras localidades
"Por si las borrascas", dijo Melchor
Un día antes de lo previsto (y de la fecha tradicionalmente oficial) los Reyes Magos visitaron ya este domingo varias localidades del cinturón de Compostela. "Por si las borrascas", dijo Melchor en Rianxo, donde realizó con Gaspar y Baltasar un recorrido por los centros sociales y culturales de Taragoña, A Capela, Isorna, Leiro y Asados.
A la misma hora (cabe recordar que tienen el don de la ubicuidad, que les permite estar al mismo tiempo en lugares diferentes) llegaban a Cabana de Bergantiños para recorrer la localidad en un tren turístico.
Luego pusieron rumbo a A Laracha, donde se acercaron a saludar a vecinos de todas las edades en la iglesia de Montemaior, el monasterio de Soandres y la iglesia de Erboedo, con paradas en Coiro, Soutullo, Golmar y Santa Margarida de Montemaior.
A continuación se dirigieron al centro urbano. Este lunes seguirán su ruta por las parroquias de Cabovilaño, Lemaio, Vilaño, Torás, Lendo, Caión y Lestón. A las 17.00 horas estarán en el pabellón del IES Agra de Leborís disfrutando de una fiesta infantil.
También este domingo Sus Majestades hicieron un viaje exprés para visitar las cinco residencias de mayores de Teo.
En Zas llevaron su magia por el municipio acompañados por el alcalde, Manuel Muíño, que les mostró los principales encantos de cada una de las parroquias.
Y en Boiro recibieron este domingo la visita de las Reinas Magas, que comenzaron en Abanqueiro su recorrido por las parroquias. Estuvieron también en Cespón, Bealo, Macenda, Cures, Escarabote, Cabo de Cruz y en el centro urbano (Praza de Galicia).
A este municipio llegarán también este lunes Melchor, Gaspar y Baltasar. La cabalgata iniciará su recorrido en A Magdalena a las 18.00 horas. Se dirigirá al centro de Boiro por la calle Principal. En la Praza de Galicia harán una parada para recibir a todos los niños y niñas y luego regresarán a Escarabote para acabar la jornada en Agramuíña.
Para la gran recepción real está prevista en la citada plaza una chocolatada amenizada por DJ Matrek desde las 17.30 horas.
Los Magos de Oriente acudirán este lunes a los concellos del cinturón compostelano en varios medios de transporte: a Ribeira, por ejemplo, en un autobús de los años 50; y a Camariñas, a bordo del Mar de Grecia.
