Festa con chocolate e rosca no pavillón municipal para recibir a Melchor, Gaspar e Baltasar
A comitiva real partirá do Campo da Feira e fará a tradicional parada na Casa do Concello para saudar a veciñanza dende o balcón
ECG
As festas do Nadal están sendo do máis animadas para a veciñanza de Val do Dubra, que este luns día 5 vivirá o que será, sen dúbida, un dos momentos máis especiais do ano coa chegada ao municipio dos Reis Magos de Oriente para atender as peticións das nenas e nenos dubreses.
Será unha xornada de ilusión e diversión que comezará a iso das 17.30 horas cando a comitiva real de Melchor, Gaspar e Baltasar chegue ao Campo da Feira de Bembibre para iniciar dende alí o seu agardado percorrido. As súas Maxestades baixarán pola vereda ata a estatua do Emigrante e farán parada na Casa do Concello, onde terán ocasión de saudar a veciñanza dende o balcón na compaña do alcalde, Diego Luís Díaz, e do resto de membros da Corporación municipal.
A continuación, a festa trasladarase, como é habitual, ao pavillón municipal dubrés, onde todo estará preparado para que as familias gocen ao máximo da tarde máis máxica do ano. Para combater o frío e darlles forzas a cativos e maiores non faltarán o chocolate quente e a rosca, que, por suposto, será elaborada polas panadarías locais. Na festa tamén estarán presentes dun xeito especial os maiores que participaron nas actividades de envellecemento activo e que elaboraron unhas pulseiras coas que serán agasallados os nenos e nenas.
A cita cos Magos de Oriente será o colofón a un programa de actividades que deixou momentos memorables este Nadal, como a festa con Papá Noel, na que non faltaron os inchables, a rosca e o chocolate quentiño. Unha celebración na que tiveron un papel moi destacado as Mulleres Rurais, que se encargaron de que o chocolate estivese no seu punto. Mención especial tamén para Protección Civil e para os traballadores do Concello que colaboraron na organización da festa.
ESPECIAL CABALGATAS DE REIS 2026
Trinta anos de bo facer
Estas festas de Nadal tamén coincidiron cun aniversario moi especial en Val do Dubra: os 30 anos de funcionamento da Escola Infantil Municipal. Tres décadas dedicadas á educación, o coidado e o acompañamento dos dubreses e dubresas nas primeiras etapas da súa infancia. Para conmemorar a efeméride por todo o alto celebrouse un emotivo acto institucional no auditorio municipal no que participaron familias, alumnos e alumnas, e, por suposto, o profesorado que pasou polo centro ao longo destes anos. Foi unha xornada de lembranzas compartidas e na que se proxectou un documental gravado especificamente para celebrar os 30 anos da Escola. No acto tivo tamén un papel protagonista o alumnado da Escola Municipal de Música, que puxo a nota musical a unha tarde emocionante e de celebración.
