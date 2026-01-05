Alcaldes y alcaldesas escriben sus cartas a los Reyes evocando su niñez: «Mola moito»

«A tarde de Reis é unha das miñas favoritas como alcalde». Lo dice uno de los regidores más jóvenes del área de Santiago, Diego Luís Díaz, que durante muchos años fue paje real en la cabalgata de Val do Dubra y este lunes vive con emoción poder acompañar a los Magos de Oriente en su visita al municipio.

Díaz tiene una nutrida lista de peticiones para Sus Majestades: en lo político, culminar la expropiación de los terrenos del polígono industrial y que la Diputación acometa cuanto antes la mejora de la travesía de Bembibre. En lo personal, «saúde, ilusión e viaxar».

Para la alcaldesa de Teo, la llegada de los Reyes se vivía en familia en casa del abuelo José en Pontevedra. «Era un día de chocolate con churros, risas y muchos regalos. Es decir: felicidad», evoca Lucía Calvo, que en su carta a los Reyes pide al Gobierno central una salida gratuita de la AP-9 en Solláns para que los teenses «no tengan que andar kilómetros hacia atrás para volver a sus casas».

Al Gobierno central también le pone deberes el regidor de Vedra, Carlos Martínez, que pide a los Reyes un nuevo marco de financiación local para aliviar las maltrechas arcas municipales. Pero, al margen de lo político, el 6 de enero es uno de los días predilectos del año para Martínez, un momento que siempre vivió con «enorme ilusión», sobre todo de niño y, años después, con sus dos hijas.

«Gozar da familia, que é o máis importante» es lo que Blas García, alcalde de Ames, pide en su carta a los Reyes Magos. Eso y que su concello «siga sendo exemplo de progreso en Galicia e cada vez máis en España». En la lista de peticiones no olvida una demanda a la Xunta: que continúe promoviendo proyectos de vivienda en el municipio.

El hoy alcalde de Ames, Blas García, de niño subido a una moto. / Cedida

«Como neto da emigración», el alcalde de Oroso, Álex Doval, pide a los Reyes «que a democracia chegue a Venezuela». Pero en su carta también hay asuntos más locales: que se certifiquen las actuaciones de la avenida da Grabanxa con la Diputación y el Paseo do Carboeiro con la Xunta.

De los mayores del rural se acuerda la alcaldesa de Trazo, Fina Suárez: «Que sempre teñan alguén ao seu carón». En su carta pide también a las administraciones que lleven al rural los servicios necesarios «para que non morra».

Louzao, ‘en la piel’ de Gaspar

«Yo tengo una relación muy especial con los Reyes Magos», dice el regidor estradense, Gonzalo Louzao, quien entre los 16 y los 25 años se puso en la piel del Rey Gaspar en las cabalgatas. «En realidad, empecé como infante», bromea.

Dice que tuvo «muy claro» lo que pediría este año en su carta al Gobierno central: «la variante de la N-640, que llevamos treinta años reclamando». A la Xunta, «que siga adelante con su compromiso con la autovía», y a la Diputación de Pontevedra, «recursos extra de libre disposición que los concellos puedan destinar a lo que quieran».

El hoy alcalde de A Estrada, Gonzalo Louzao, de niño ante el belén de su casa. / Cedida

En casa de los padres de la alcaldesa de Cee, Margarita Lamela, siempre hubo regalos para todos, «non só para os peques». «Encántame mercar agasallos en segredo, a última hora. Mola moito», dice.

Sus peticiones son que la Diputación avance en la adquisición de parte de la factoría de Caneliñas para musealizarla, y la firma de un convenio para cofinanciar la obra de la depuradora. En su carta pide también la colaboración de la Xunta para reformar un edificio que se destinará a centro de día y la licitación de la humanización de la avenida de Fisterra. «E, por pedir, a autovía ata Cee», añade.

Imagen de la infancia de la alcaldesa de Cee, Margarita Lamela. / Cedida

El mejor recuerdo del alcalde de Lousame, Esteban Ares, es «levantarme pola mañá o día de Reis coa ilusión de ver os agasallos. Esa noite apenas durmía coa ilusión».

Él le pide a la Diputación «que se acorde dos concellos pequenos e rurais, porque para iso foron creadas as deputacións» y le recuerda a Melchor, Gaspar y Baltasar que «en Lousame as estradas da Deputación son un perigo para a seguridade vial». De la Xunta espera «que manteña e amplíe a colaboración dos últimos anos».

El hoy alcalde de Lousame, Esteban Ares, de niño. / Cedida

El alcalde de Noia, Francisco Pérez, recuerda con ilusión la noche que los Magos de Oriente le trajeron su primera bicicleta. «Lembro a emoción ao ver aquela BH debaixo da árbore: abríronseme os ollos de par en par. Naqueles tempos non había nada que fixera máis feliz a un neno que poder saír en bici cos amigos», dice.

El hoy alcalde de Noia, Francisco Pérez. / Cedida

Pérez pide «que a Deputación continúe na liña de colaboración que vimos mantendo, e que poidamos avanzar nun proxecto tan necesario como é o centro de día». De la Xunta espera apoyo para la mejora del paseo marítimo, el saneamiento y el centro de día.

A la izquierda, la hoy alcaldesa de Ribeira, María Sampedro, en el papel de ángel en una obra de teatro en su colegio. / Cedida

La alcaldesa de Ribeira, María Sampedro, recuerda «los nervios de estar esperando a que se despertaran mis hermanos para ir los tres juntos a ver qué nos habían dejado los Reyes». En su carta pide «trabajo conjunto, diálogo fluido y lealtad institucional» a todas las administraciones «para sacar adelante proyectos estratégicos y servicios de calidad para Ribeira».

Son los anhelos de alcaldes y alcaldesas que estos días reviven la ilusión de la noche de Reyes y que probablemente nunca soñaron en su infancia que gobernarían sus respectivos municipios. O sí.