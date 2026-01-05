Belén de Valga: el único del mundo en el que Trump comparte escena con Ábalos

El Belén Artesanal en Movimiento de Valga vuelve a ser un éxito esta Navidad, con miles de visitantes desde su inauguración el 30 de noviembre. A Campaña han llegado decenas de autobuses procedentes de centros educativos, colectivos sociales y grupos organizados de toda Galicia e incluso de Asturias, confirmando el tirón de una cita ya consolidada.

Colegios e institutos de Valga, Santiago, Pontevedra, A Coruña, Vigo o Rois, así como usuarios de centros de día y asociaciones vinculadas a la discapacidad, han visitado la instalación tanto dentro como fuera del horario habitual.

Los niños del CRA Vilarello de Valga, con sus profesoras. / Cedida

El enorme éxito de este belén se explica no solo por su cuidada elaboración artesanal, sino también por su capacidad para incorporar en cada edición escenas inspiradas en la actualidad política y social. Este año, como no podía ser de otra forma, se cuelan en el montaje la ola de incendios que afectó a Galicia el verano pasado y el apagón que dejó a España a oscuras durante horas —y que se recrea con la población de Valga iluminada solo por velas y linternas—.

Uno de los grupos organizados que ha visitado el montaje. / Cedida

Pero los vecinos que cada año ponen en marcha la instalación no han obviado tampoco los grandes acontecimientos internacionales que deja este 2025, como la muerte del papa Francisco y la elección del nuevo pontífice, León XIV. Tampoco falta el todopoderoso Donald Trump, uno de los protagonistas indiscutibles del año que termina.

Parodia política

Una edición más, la sátira política tiene también un papel protagonista, con guiños a los principales casos judiciales del año —Aldama, el del fiscal general del Estado, Ábalos o Koldo—, que se unen a un personaje ya habitual, el catalán Carles Puigdemont.

Visitantes del Centro Ocupacional de Discapacidad de Valga. / Cedida

Declarado de Interés Turístico de Galicia, el belén está abierto hasta el domingo 11, de miércoles a viernes entre las 17.30 y las 20.30 horas, el sábado de 17.00 a 20.30 h., y el domingo y mañana martes festivo, de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.30 h. También se puede concertar una visita fuera de este horario a través del teléfono 630 95 25 15.