La explosión de una estufa provoca la intoxicación de un padre y su hija en Lalín

Se produjo un incendio en una manta en contacto con una estufa y, con el calor, se derritió la manguera de la bombona

Oficinas del 112 Galicia.

Oficinas del 112 Galicia. / Cedida

Europa Press

Lalín

La explosión de una estufa este domingo en la localidad pontevedresa de Lalín provocó la intoxicación de un padre y su hija por inhalación de gas.

Según informó el 112, el servicio recibió un aviso alrededor de las 19.30 horas sobre la explosión de una estufa de butano en una vivienda, concretamente, en la rúa dos Xazmíns.

El relato de quien alertaba apuntaba a que podría haber una persona afectada. Se dio aviso a los profesionales de Urgencias Sanitarias de Galicia-061, a los Bomberos del Deza, efectivos del GES de Lalín y la Policía Local.

Tras su intervención, los bomberos aclararon que hubo un incendio previo a la deflagración: la manta con la que se cubría uno de los ocupantes de la vivienda prendió en el frontal de la estufa. Con el calor se derritió la manguera que conecta la bombona de butano con la estufa, lo que provocó una pequeña deflagración.

El hombre y su hija fueron evacuados por Urgencias Sanitarias de Galicia-061 por síntomas de intoxicación por inhalación de gas.

En cuanto a los daños materiales, los bomberos explicaron que la cocina y la sala fueron las estancias más afectadas.

