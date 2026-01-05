La explosión de una estufa provoca la intoxicación de un padre y su hija en Lalín
Se produjo un incendio en una manta en contacto con una estufa y, con el calor, se derritió la manguera de la bombona
Europa Press
La explosión de una estufa este domingo en la localidad pontevedresa de Lalín provocó la intoxicación de un padre y su hija por inhalación de gas.
Según informó el 112, el servicio recibió un aviso alrededor de las 19.30 horas sobre la explosión de una estufa de butano en una vivienda, concretamente, en la rúa dos Xazmíns.
El relato de quien alertaba apuntaba a que podría haber una persona afectada. Se dio aviso a los profesionales de Urgencias Sanitarias de Galicia-061, a los Bomberos del Deza, efectivos del GES de Lalín y la Policía Local.
Tras su intervención, los bomberos aclararon que hubo un incendio previo a la deflagración: la manta con la que se cubría uno de los ocupantes de la vivienda prendió en el frontal de la estufa. Con el calor se derritió la manguera que conecta la bombona de butano con la estufa, lo que provocó una pequeña deflagración.
El hombre y su hija fueron evacuados por Urgencias Sanitarias de Galicia-061 por síntomas de intoxicación por inhalación de gas.
En cuanto a los daños materiales, los bomberos explicaron que la cocina y la sala fueron las estancias más afectadas.
- Una pelea con gas pimienta en Santiago deja varios intoxicados
- Las primeras lampreas del Ulla se degustarán en Milladoiro y Padrón
- Todo lo que debes saber de la Cabalgata de Reyes en Santiago: horario, recorrido y cortes de tráfico
- Nuevo robo en un negocio de Santiago: «Me arrebató los billetes de la mano»
- Felipe Criado: 'La investigación también hace ciudad, y el Incipit es hoy un instituto de referencia mundial
- Aena bonificará hasta 12 euros por cada nuevo pasajero en Lavacolla tras bajar de 3,5 millones
- EEUU bombardea Venezuela, en directo: Pedro Sánchez llama a la desescalada y pide respetar el derecho internacional
- Pérez Rumbao abrirá en la primera quincena de enero el nuevo concesionario Volkswagen en Santiago