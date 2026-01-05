Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cabalgata de ReyesTiempo en SantiagoAgenda cultural en SantiagoCalendario laboral de 2026
instagram

Estas son as mellores fotografías do concurso 'Imaxes de Boqueixón'

'Reflexos da ponte', de Fernando Lueiro Balado, foi a fotografía mellor valorada

Completaron o podio César Carracedo, con 'Ofrenda nocturna', e Sojhayla Mendieta, con 'Esperando o Entroido'

'Reflexos da ponte' retrata a paisaxe da Ponte Ledesma co seu reflexo nunha esfera.

'Reflexos da ponte' retrata a paisaxe da Ponte Ledesma co seu reflexo nunha esfera. / Fernando Lueiro

El Correo Gallego

Boqueixón

Xa se coñecen as fotografías gañadoras da undécima edición do concurso Imaxes de Boqueixón. A composición mellor valorada ten por nome Reflexos da ponte. Tomada por Fernando Lueiro Balado, é unha fotografía que retrata a Ponte Ledesma co seu reflexo na auga e nunha esfera.

A súa proposta foi escollida polo xurado de entre as 71 fotografías presentadas no certame, dúas máis ca o no pasado. Lueiro Balado xa gañara a edición de 2023 con outra imaxe súa das Illas de Gres, daquela presentando unha fotografía aérea. Ademais, a súa segunda proposta quedou en cuarta posición e forma parte do calendario 2026 do Concello de Boqueixón.

En segundo lugar quedou o xornalista César Carracedo Pose (gañador da edición de 2024) con Ofrenda nocturna, unha sorprendente imaxe nocturna da Capela de San Sebastián ao pé do Pico Sacro na que destaca a contraste entre a luz vermella das candeas fronte ao negro estrelado do ceo.

César Carracedo quedou segundo coa súa fotografía 'Ofrenda nocturna'.

'Ofrenda nocturna' foi a segunda fotografía mellor valorada polo xurado. / César Carracedo

Completou o podio Sojhayla Mendieta Celedón, veciña de Boqueixón, con Esperando o Entroido, unha fotografía dun xeneral da Ulla de costas contemplando o Pico Sacro.

A imaxe 'Esperando o Entroido' foi a terceira máis destacada no certame.

A imaxe 'Esperando o Entroido' foi a terceira máis destacada no certame. / Sojhayla Mendieta

Premios e calendarios de balde

O concelleiro de Obras, Manuel Fernández Munín, foi o encargado de entregarlles os premios: vales de compra en calquera establecemento do municipio por un importe de 200, 150 e 50 euros, respectivamente. Así mesmo, agasallounos con varios exemplares do Calendario 2026, que recollen as súas tres imaxes xunto as outras nove mellor puntuadas do certame e que chegará de balde a todas as vivendas do municipio nos próximos días.

Unha das novidades do certame: a posibilidade de presentar imaxes de celebracións e festas representativas de Boqueixón, foi ben recibida xa que ata unha decena de fotos correspondéronse coas tres festas de interese turístico existentes no municipio: o Entroido de Sergude, a Festa da Filloa de Lestedo e as Carrozas do San Cidre do Oural. Todas elas están representadas no almanaque deste ano.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents