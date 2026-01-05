Una gala reunirá por primera vez a las cuatro bandas de música de Lalín

El complejo deportivo Lalín Arena acogerá el próximo día 17 de enero a las 19.30 horas la gala con la que la Banda de Música Popular de Muimenta pondrá el broche de oro a los actos de su 150 aniversario.

La presentación del evento corrió a cargo del presidente y del director de la banda, Juan Quintela y Víctor García, respectivamente; Pedro Vilariño, secretario de la directiva; el diputado provincial de Cultura, Jorge Cubela; y los ediles Begoña Blanco y Pablo Areán.

Por primera vez actuarán juntas las cuatro bandas del municipio: las de Lalín, Vilatuxe y Muimenta y la Lira de Prado. Será un concierto histórico en el marco de una gala en la que también participarán la Coral Polifónica de Agolada, A Carballeira de Cercio, la Orquesta Compostela, Eric Hidalgo, Pachi, Sito Mariño, Antonio Barros, Luís Rey, Silvia Ferre y Miguel Torres.