Juzgan por amenazas vinculadas a violencia de género el detenido en Carballo tras provocar un incendio en su casa

El hombre detenido en Carballo por, supuestamente, haber provocado un incendio en su propia vivienda, que compartía con su pareja, y que lo dejó a él mismo herido, ha sido juzgado, en un juicio rápido, por un delito de amenazas vinculado a violencia de género, según han informado a Europa Press fuentes judiciales.

El fuego, detectado alrededor de las 23.00 horas del viernes en la aldea de Cances Grandes, calcinó una habitación por completo y dejó afectadas al resto por la presencia de humo.

Asimismo, el propietario y detenido necesitó asistencia médica y fue evacuado, aunque su estado no resistía gravedad. Los hechos se han investigando como un posible caso de violencia de género y, finalmente, ha sido juzgado en un juicio rápido por un delito de amenazas.