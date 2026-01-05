Los Magos de Oriente reparten ilusión desde primera hora en el cinturón de Santiago

Ya están aquí. Han madrugado y vienen cargados de regalos. Los Reyes Magos de Oriente recorren deste primera hora de la mañana todos los municipios del cinturón de Santiago repartiendo ilusión, porque los regalos, dicen, los dejarán, como manda la tradición, en la noche más mágica del año.

En Lousame, más de 120 niños y niñas acudieron a la recepción. Tras la elevada participación inscrita en el Festival de Reyes de la tarde del domingo, que llenó de juegos, hinchables y chocolate con churros el polideportivo municipal Pilar Barreiro Senra, este lunes Sus Majestades recibieron en el auditorio de la casa de la cultura durante cinco minutos a todas las familias que reservaron su entrada.

Recepción de los Reyes Magos en Lousame. / Cedida

A O Pino llegaron a bordo de un microbús para recorrer las distintas parroquias, a la espera de la recepción que tendrá lugar a las siete de la tarde en el polideportivo de Reboredo. La fiesta concluirá de madrugada con el Festival Sons de Reis.

Los Magos de Oriente con vecinos de O Pino. / Cedida

En Brión visitaron por la mañana las parroquias de la parte alta del municipio (Cornanda, Luaña, Viceso, Ons y Boullón), y saludaron a las personas mayores de la residencia y a la chavalada que participa en el programa Concilia Nadal Brión.

Como en años anteriores, Melchor, Gaspar y Baltasar llegaron en un autobús de época, acompañados por el alcalde, Pablo Lago; las concejalas de Cultura, Sandy Cebral, y Servicios Sociales, Rosa Romero; y el concejal de Obras, Antonio Vidal.

A diferencia de años anteriores, el tiempo acompañó. Los asistentes degustaron roscón de reyes y chocolate con churros gratis. Para esta tarde quedan las visitas al atrio de la iglesia de Bastavales, el entorno de la iglesia de San Salvador, el campo de la feria de San Ramón, el atrio de la iglesia de Os Ánxeles y la Carballeira de Santa Minia.

Los Reyes Magos llegaron a Brión en un autobús de época. / Cedida

En Noia el salón de plenos acogió una recepción adaptada para niños y niñas con TEA, que sirvió de antesala a la cabalgata que tendrá lugar por la tarde, y que saldrá a las 17.00 horas de A Barquiña. Esta cabalgata también tendrá un tramo sin ruido para que los niños y niñas con TEA puedan disfrutarla. Al acto asistió también el alcalde, Francisco Pérez.

Más de 160 niños y niñas participaron en esta recepción adaptada, en la que cada uno de ellos recibió un regalo y chucherías, en un ambiente tranquilo, acogedor y pensado para que pudieran disfrutar de la magia de los Reyes Magos sin ruidos ni prisas.

El encuentro estuvo organizado por el Ayuntamiento de Noia en colaboración con la asociación Barbantea y Alquinoia. Además, las familias pudieron disfrutar de un chocolate con churros por cortesía de la cafetería Equs.

Recepción a niños con TEA en el salón de plenos de Noia. / Cedida

En A Pobra, los Reyes Magos fueron recibidos por el alcalde, José Carlos Vidal, y la concejala de Servicios Municipales, Estefanía Ramos. Llegaron ya por la mañana para hacer un recorrido en coche descapotable por las distintas parroquias.

Al concluir este tour, los monarcas se acercaron también a la residencia. Por la tarde, la cabalgata por el centro de la villa dará comienzo a las 17.00 horas. En este caso, Sus Majestades partirán desde el muelle comercial (estación de autobuses) y pasarán por las calles Díaz de Rábago, de la Paz y Gasset hasta llegar al pabellón de la calle Venecia.

El tour real estará amenizado por la música de los grupos Troula, Barafunda Animación y Fanfarria Furruxa. El pabellón de la calle Venecia acogerá a las 18.00 horas la ofrenda al Niño Jesús, el discurso de los monarcas y la posterior recepción, momento en el que los más pequeños y pequeñas podrán hacerles sus peticiones.

En Cee Esta estuvieron también recorriendo las parroquias, repartiendo chuches, sonrisas y mucha ilusión tras ser recibidos por la alcaldesa, Margarita Lamela.

El Rey Gaspar saludando a un niño en Cee. / Cedida

A esta localidad llegaron cada uno en un vehículo, los tres adornados con globos de colores.

Por la tarde estarán en el Museo Fernando Blanco a partir das 17.00 horas, comenzando la gran cabalgata después de los fuegos de artificio, a las 19.00 horas.

Asimismo, en Vimianzo recorrieron la localidad a bordo de espectaculares carrozas.

La carroza real a su llegada a Vimianzo. / Cedida

En el municipio de Val do Dubra, donde los Reyes Magos de Oriente fueron recibidos este lunes por la mañana por el alcalde, Diego Luis Díaz Méndez, se acercaron a la residencia de mayores, donde regalaron claveles a los usuarios y a los trabajadores del centro.

En Val do Dubra, los Reyes Magos regalaron claveles a los usuarios y trabajadores de la residencia. / Cedida

Por la tarde les espera la cabalgata, que iniciará su recorrido a las 17.30 horas desde el campo de la feria y con destino al pabellón municipal, donde será la fiesta en su honor.

Igualmente, Melchor, Gaspar y Baltasar recorrieron este lunes por la mañana las parroquias de Rois. Visitaron Rois, Buxán, Leroño y Augasantas, donde las distintas asociaciones vecinales los recibeiron con chocolatadas, un hermoso belén y un taller de pintura.

Melchor, Gaspar y Baltasar rodeados de niños y niñas en Rois. / Cedida

El recorrido continuará por la tarde con visitas a Ermedelo, Urdilde, Costa, Herbogo, Seira, Sorribas y Ribasar.

El itinerario finalizará a las 19.30 en la iglesia de Oín, donde realizarán la tradicional ofrenda ante el Niño Jesús. Luego participarán en la fiesta que tendrá lugar en el pabellón de Rois.