Los Reyes Magos visitan el rural de Ames

Melchor, Gaspar y Baltasar llegaron esta mañana al Concello de Ames para visitar a todos los niños y niñas del ámbito rural del municipio y escuchar sus deseos para el esperado día de Reyes. Su recorrido por las parroquias comenzó a las 10.00 horas, cuando pasaron por Ameixenda y Cruxeiras; a las 10.30 pasearon por Augapesada; a las 11;00 desfilaron por Piñeiro y Covas; a las 11.30 por Tapia y Ortoño; a las 12.00 por Lens; a las 12.30 por Agrón y Bugallido; a las 13.00 por Trasmonte; y a las 13.30 horas terminaron su viaje en Biduído.

Sus Majestades escucharon atentos los deseos de los pequeños. / Cedida

Cabalgatas de Milladoiro y Bertamiráns

Sin embargo, la fiesta acaba de empezar, ya que por la tarde se esperan con expectación los grandes acontecimientos del día: las Cabalgatas de Reyes de Milladoiro y Bertamiráns. Por un lado, a partir de las 17.00 horas en Milladoiro, las carrozas llenarán de magia e ilusión las calles con un recorrido desde el núcleo de la parroquia, saliendo de la iglesia y pasando por la rúa Agriños, la Travesía do Porto, la rúa Agro do Medio, la rúa Agro da Magdalena y la rúa Cereixos.

Al terminar, alrededor de las 18.00 horas, la celebración se trasladará al pabellón municipal con la Gran Fiesta de Reyes, en la que Melchor, Gaspar y Baltasar entretendrán a los más pequeños al mismo tiempo que se servirá chocolate y rosca (con opciones sin gluten) para todos los asistentes e habrá actuaciones musicales y DJ.

Más tarde, a las 19.00 horas, Bertamiráns vibrará de emoción con su Cabalgata de Reyes, que partirá desde la nave de Obras, en Lapido, pasando por la Avenida da Maía, la Travesía Pedregal, la Rúa Pedregal y la Avenida da Peregrina. Tras realizar el recorrido, las carrozas llegarán al pabellón municipal alrededor de las 20.00 horas para celebrar la Gran Fiesta de Reyes, que al igual que en O Milladoiro, contará con chocolate, rosca, música y DJ.

En ambas cabalgatas, una buena parte de los caramelos que Sus Majestades lanzarán desde las carrozas serán donados por el comercio del Milladoiro Center Paloma, situado en la Rúa Pardiñeiros 13, que aportó un total de 50 kilos de golosinas sin gluten para repartir entre el Tren de Navidad y las cabalgatas y Fiestas de Reyes.