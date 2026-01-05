Santa Comba busca viviendas: priorizará las licencias para habilitar antiguos pubs

Durante años, Santa Comba fue uno de los grandes epicentros de la movida nocturna en la provincia coruñesa, con locales a rebosar todos los fines de semana. Hoy, la situación ha cambiado y muchos de los bajos comerciales en los que antaño se ubicaban pubs y cafeterías languidecen a la espera de un mejor uso.

«É un cambio na movida que tamén se está vivindo noutras vilas como poden ser Ordes ou Ponteceso. Dende hai uns anos predomina o ‘tardeo’ e gañaron peso as cidades fronte a localidades máis pequenas», confirma el alcalde de Santa Comba, Alberto Romar.

Alberto Romar, alcalde de Santa Comba / CEDIDA

Repunte de población y crisis habitacional

Junto a este cambio de tendencia en el ocio nocturno, la capital xalleira experimenta en estos momentos un repunte poblacional que no se registraba desde 1995. Una circunstancia que agudiza todavía más la crisis habitacional, convertida en uno de los principales problemas para la ciudadanía en pueblos y ciudades de toda España.

«Dende 1995 a población caeu en picado. Ata este ano, no que logramos sumar preto de 150 habitantes», explica Romar. El regidor confía en que este cambio de tendencia, que permite frenar la sangría poblacional que comprometía el dinamismo económico del municipio, se mantenga en los próximos años gracias a la llegada de inmigrantes y de gallegos retornados procedentes, fundamentalmente, de países de Latinoamérica.

Consciente de las nuevas necesidades del municipio, vinculadas al incremento de población y a la mayor demanda de vivienda en un contexto de crisis residencial, el alcalde de Santa Comba estudia qué puede hacer el Concello para facilitar que estos nuevos vecinos puedan residir en la localidad en la que desean asentarse.

Bajos comerciales que se transforman en viviendas

En paralelo, cada vez son más los promotores que buscan información para convertir en viviendas bajos que en su día tuvieron un uso comercial u hostelero y que llevan años vacíos. El cambio normativo promovido por la Xunta de Galicia flexibilizó los requisitos para dar una nueva vida a estos locales y desde el Concello se quiere dar facilidades a la iniciativa privada para contribuir a incrementar la oferta de vivienda.

La vía encontrada por el Gobierno local, que no tiene competencias directas en esta materia, es la de asesorar a todas las personas interesadas en habilitar viviendas en esos bajos sin uso. «Queremos darlle prioridade a esas futuras licenzas», confirma Romar.

El alcalde xalleiro detecta que en la localidad se está registrando, de hecho, un «pequeno boom urbanístico»: «Nos últimos catro ou cinco meses vendéronse polo menos catro esqueletos urbanísticos de edificios que estaban a medio construir e que agora se van rematar, o cal é unha moi boa noticia».

Rehabilitación del casco urbano

Al mismo tiempo, el regidor está contactando con propietarios de inmuebles en estado ruinoso situados en el casco urbano para instarlos a acometer la rehabilitación de los edificios o, en su caso, proceder a su demolición. «Hai moitísima necesidade de vivenda e hai que buscar vías para que a xente teña onde vivir», concluye.