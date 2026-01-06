A Estrada restaurará la antigua farola de la Praza da Constitución, que lleva 40 años en la Avenida da Cultura

A Estrada ejecutará próximamente la restauración de uno de los elementos patrimoniales más emblemáticos de su núcleo urbano: la antigua farola de la Praza da Constitución, que lleva cuatro décadas en la Avenida da Cultura. Esta obra está enmarcada dentro de una serie de mejoras que el Concello comenzó semanas atrás para limpiar y mejorar las diferentes esculturas que pueblan la avenida, en honor de personalidades a los que le fueron dedicados sucesivos Anos Culturais en la primera década de este siglo.

Este poste de alumbrado es utilizado como un punto de encuentro para todos los estradenses. Nació delante del consistorio, con una peana de piedra que se utilizada a forma de banco, y que fue trasladado a la Zona Deportiva en 1984, concretamente a la Praza Fillos da Estrada en Caracas, situada frente al IES Manuel García Barros, donde ha estado situada hasta el presente.

Aunque no sea tan popular para los vecinos como la farola que preside la Praza de Galicia, este elemento tuvo también un marcado protagonismo en la historia local. Fue durante años el elemento protagonista a los pies del edificio del Concello. Sin embargo, se apartó de aquella ubicación debido a las obras de construcción de la mítica fuente luminosa que ordenaba el tráfico al funcionar como una gran rotonda.

Una nueva estética

El gobierno encabezado por Louzao Dono no pretende mover este farol de su emplazamiento actual, pero sí llevar a cabo una intervención que lo realce. La idea es restaurar su peana de piedra y retirar el fuste que actualmente da soporte al punto de luz. Más en detalle, la pretensión es sustituir este elemento, de latón y de escaso valor, por otro de cierta antigüedad y mayor aporte estético.

En concreto, se colocará en esta histórica base la farola que también fue retirado en su día de la Porta do Sol, una estructura de cinco brazos que fue trasladada al almacén municipal como consecuencia de las reformas realizadas en esta zona de la capital estradense.