Teo premia los escaparates más brillantes de estas Navidades

El Concello de Teo otorgó este lunes los premios del Concurso de Decoración de Navidad 2025. El establecimiento que recibió el primer premio, de 800 euros, fue Panadería Ferma, mientras que el segundo, de 400, fue para Peluquería Yolanda Tejo.

Estos negocios fueron los más destacadas de entre todos los participantes por un jurado formado por tres mujeres interioristas y decoradoras. Estas fueron: Beatriz Barril Romero, representante de la Asociación Cultural de Artesanía de Teo – Arteneo y fundadora del proyecto Spaciob; Sabela Liñeira Mosqueira, fundadora de Decorazul; y Cristina Iglesias Rodríguez, fundadora del proyecto Espacios (c)alma.

Para evaluarlos tuvieron en cuenta diferentes criterios como el diseño y composición estética, la creatividad y originalidad, la iluminación y visibilidad, el uso de materiales reciclados o sostenibles, la identidad local y los elementos propios de la parroquia; así como el componente educativo, comunitario y de sensibilización.

El objetivo de este certamen consistió en promover la participación activa del tejido empresarial en las celebraciones de Navidad, fomentando un ambiente acogedor y visible en estas fechas tan entrañables.