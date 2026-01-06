La campaña Zocos e Trasnos de Ames llevó regalos a 88 niños y niñas

El Día de Reyes es una fecha única para comenzar el año con alegría y en compañía de nuestros seres queridos. La familia, los villancicos o el roscón están siempre presentes en todos los hogares que celebran esta tradición católica. Con todo, la ilusión de los más pequeños viene especialmente dada por algo concreto: los regalos.

En Ames son conscientes de ello. Por esta razón, a través de la Oficina de Voluntariado de la concejalía de Igualdad, impulsan desde hace 10 años la campaña solidaria Zocos e Trasnos, gracias a la cual 88 niños y niñas del municipio recibieron regalos de todo tipo en un día tan especial.

La iniciativa nació para garantizar que todos los infantes amesanos reciben sus regalos, facilitando esta tarea a las familias más desfavorecidas a través de la colaboración ciudadana.

Este año contó con la participación de 94 personas voluntarias, conocidas como trasnos y trasnas, que después de recoger de forma anónima y leer las cartas que los niños y niñas, llamados zocos y zocas, escribieron a los Reyes Magos, se encargaron de adquirir y entregar los regalos solicitados. Juguetes, libros, ropa, calzado... Los trasnos repartieron obsequios de todo tipo.

La entrega se realizó entre los días 2 y 5 de enero, permitiendo así que todas las familias amesanas pudiesen disponer de los regalos a tiempo para la celebración del día de Reyes Magos.

María López es una de las zocas que participó alguna vez en esta campaña. «Te produce un gran sentimiento de satisfacción saber que estás ayudando y produciendo una alegría a niños y niñas que, como todos, se merecen vivir la ilusión de abrir sus regalos», señala.

Desde el Concello, la concejala de Bienestar Social y Voluntariado, Uxía García, destacó el éxito de esta décima edición, resaltando el «gran trabajo del departamento técnico», así como el compromiso y la solidaridad de las personas voluntarias, que año tras año «contribuyen a consolidar esta campaña como una de las iniciativas sociales más valoradas del municipio de Ames», añade.