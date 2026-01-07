Ames oferta un curso de monitor de actividades de tiempo libre

Ames ofrece un nuevo curso de monitor de actividades de tiempo libre. La formación, de unas 350 horas de duración, tendrá un precio de 172 euros y comenzará este enero en el Pazo da Peregrina. Al finalizar, en el mes de abril, el alumnado recibrá un título homologado en todas las comunidades autónomas de España.

El curso capacita para diseñar, programar y poner en práctica actividades para el tiempo libre orientadas a la infancia, la juventud o incluso a personas mayores o con necesidades especiales. También se abordarán cuestiones psicológicas, dinámicas de grupo, juegos, educación ambiental y otras temáticas relacionadas con la animación sociocultural.

Cartel informativo de la formación. / Cedida

Consta de dos partes: la primera, teórico-práctica, durará 200 horas, divididas en 40 en línea y 160 presenciales los fines de semana, de 09.00 a 14.00 y de 15.30 a 20.30 horas; la segunda será de 150 horas totalmente prácticas. El plazo de inscripción estará abierto del 9 al 21 de enero en la sede electrónica del Concello. Las plazas son limitadas.