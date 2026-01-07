La Biblioteca Varela Jácome de Lalín cifra más de 4.000 usuarios y 6.000 préstamos de libros

La Biblioteca Municipal Varela Jácome de Lalín dispone de 4.137 usuarios, segundo los últimos datos disponibles referentes al año 2024, de los que 709 socios corresponden la infantil (comprende las edades de 0 a 13 años); 1.330 socios de juvenil (edades de entre 14 y 17 años) y 2.098 asociados de adultos (mayores de 18 años). Estos datos representan un incremento respeto al período anterior de 74 personas más en infantil, 33 en juvenil y 167 en adultos, en comparación con el período anterior.

Del total de usuarios, el número de prestameros activos es de 903 y el número total de préstamos es de 6.246. Además, registraron que todos los meses hacen una media de entre 20 y 25 carnets a nuevos usuarios, excepto en la época de verano.

También desde la instalación municipal se lleva a cabo una labor permanente de formación de usuarios, si bien no está ideada como una actividad, sino como una parte clave del trabajo diario. Se intenta que los usuarios sean autónomos a la hora de escoger sus lecturas y utilizar las instalaciones, y desde que se hacen socios le explicara cuál es el funcionamiento: como buscar los libros que les interesan, como poder renovar a través de la red, etc.

A lo largo del año impulsaron la iniciativa Meses Temáticos. Así, los meses de febrero y marzo se le dedicaron al Cocido y al Carnaval con decoración acorde la esta temática y con la exposición de libros relacionados también con nuestra Fiesta de Interés Turístico Internacional. La biblioteca también organizó sus tradicionales Maletas Viaxeiras por los colegios del municipio. Estas son dos dos maletas que contienen 20-25 libros cada una, todos ellos adaptados a lectores de entre los 3 y 12 años.

Nuevo club de lectura

Una de las grandes novedades implementadas este año fue el Club de Lectura de Lalín, un proyecto en colaboración con la Biblioteca Municipal, desde donde se gestionan las inscripciones o se facilita la devolución de ejemplares. Está compuesto por cerca de veinte personas y reúne cada mes a amantes de la literatura de diferentes edades para compartir lecturas y reflexiones alrededor de las historias escritas.

Otra de las novedades es el espacio LalínLe. Un rincón situado en la entrada de la biblioteca para dar una nueva vida a los libros que los usuarios ya no usan.