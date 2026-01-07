Los Bonos Consuma generan un gasto de 249.750 euros en el comercio amesano

El programa de incentivos al comercio local de Ames a través de tarjetas de descuento Bonos Consuma, que se activó el 19 de diciembre y que estará operativo hasta el 19 de febrero, generó un gasto total de 249.750,62 euros con las compras que los vecinos realizaron en los 108 establecimientos comerciales y hosteleros adheridos a la campaña.

El objetivo de la iniciativa era incentivar el consumo en el comercio y en la hostelería local en las fechas de Navidad, así como ayudar a los vecinos del municipio a ahorrar en sus compras.

De este modo, cuando estuvieron disponibles los descuentos, hasta que tras solamente dos semanas de su puesta en marcha se agotó el presupuesto de 60.000 euros destinado al programa, se descargaron un total de 3.282 bonos.

La concejala de Promoción Económica, Ana Belén Paz, hizo un balance muy positivo de los resultados de esta edición de los Bonos Consuma, «que están plenamente consolidados como un clásico do Nadal en Ames e que a veciñanza apoia e espera ano tras ano», señaló.

Por otro lado, añadió que desde el Concello «seguiremos explorando vías de colaboración co noso comercio local nesta dirección e, por suposto, manteremos os Bonos Consuma como unha ferramenta clave de apoio ao consumo de proximidade e á dinamización da economía local».

El negocio al por menor, el más beneficiado

La mayor parte del gasto generado por el programa de vales de descuento Bonos Consuma de Ames se registró en el comercio al por menor, generando un volumen de negocio de 228.544,96 euros.

Por otro lado, los servicios personales concentraron un gasto de 14.830,57 euros, mientras que el ámbito de la hostelería registró un total de 4.168,19 euros. Desde la administración local informan que en esta edición se han adherido a la campaña establecimientos comerciales y hosteleros «de prácticamente todos los sectores». Desde zapaterías, tiendas de decoración y establecimientos de estética hasta negocios de moda y complementos, moda infantil o librerías, entre otros.

En cuanto a los datos de años anteriores, en 2022, cuando se estrenó la campaña, se generó un volumen de negocio de 430.000 euros; en 2023 fue de 258,842 euros; y en 2024, de 248.463 euros. Por tanto, esta es la primera edición en la historia en la que se superan los datos del anterior programa.