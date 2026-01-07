A juicio por agredir sexualmente a tres mujeres a las que ofrecía empleo en un club de alterne de Ordes

La Audiencia Provincial de A Coruña reanudará este viernes, día 9, el juicio contra un hombre acusado de agresión sexual a tres mujeres, una de ellas menor de edad, a las que captaba a través de anuncios de trabajo y a las que trataba de convencer para ejercer la prostitución en un futuro club de alterne en el municipio coruñés de Ordes.

Según el escrito fiscal, el acusado reclutó desde principios del año 2023 a personas para trabajar en un futuro club de alterne en Ordes, en concreto, las captaba para realizar labores de limpieza, entre otras. Además, trató de convencerlas en algunos casos para ejercer la prostitución, lográndolo en alguna ocasión. Sin embargo, sostiene, "el propósito era mantener relaciones sexuales con ellas".

Para ello, desde finales de marzo de 2023, contaba con una sustancia que, mezclada con alcohol, "generaba desorientación, perdida parcial y/o total de conciencia y adormecimiento de todos los miembros".

La vista comenzó el pasado 9 de diciembre y se aplazó al no poder comparecer en esas fechas varias personas que tenían que prestar declaración. Esta decisión se adoptó después de que, en una de las sesiones celebradas, los peritos que realizaron los informes psicológicos de las presuntas víctimas calificasen de "coherente" su relato.

"Los hechos que denuncian están basados en hechos vividos", expusieron en una vista que comenzó con declaración a puerta cerrada de las chicas. "El daño psicológico no es simulado", apuntaron respecto al testimonio ofrecido por las mismas.

Por su parte, dos forenses señalaron que "no se puede confirmar sumisión química de estas mujeres", pero sí ratificaron "amnesia" compatible con la ingesta de algún tipo de químico que les anulase la voluntad. "Consumo de alcohol y algo más", precisaron.

El Ministerio Público solicita para el hombre, en prisión provisional por esta causa desde mayo de 2024, penas que suman 71 años de prisión, una petición que la acusación popular, ejercida por SOS Racismo, eleva a 145 mientras la defensa reclama la libre absolución.