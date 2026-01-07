Teo saca a licitación la adecuación del local del centro de día por 646.736 euros

El Concello de Teo anunció la licitación de las obras de acondicionamiento del local que albergará el futuro centro de día del municipio, situado en Montouto, por un importe de 646.736,4 euros.

El edificio cuenta con una superficie útil de 829,40 metros cuadrados, de los cuales 532,62 se dedicarán al servicio del centro de día y los 296,78 restantes se reservarán para una posible ampliación que pueda tener lugar en el futuro.

Recreación virtual del interior del futuro centro de día. / Cedida

El diseño propuesto para esta instalación incorpora criterios de accesibilidad universal, confort térmico y acústico, eficiencia energética, seguridad contra incendios y señalización cognitiva, conforme a los estándares para su correcta acreditación como centro de servicios sociales, según indican desde el Concello teense.

De esta forma, además de adaptar su interior, se procederá también a la urbanización del entorno del edificio, construyendo una doble zona de aparcamiento y de maniobra que fomentará el correcto desarrollo de la actividad del centro de día. En lo relativo al diseño interior del local, este contará con dos zonas diferenciadas: una dedicada a los espacios de mayor dinamismo y participación colectiva, como son la zona de actividades, la sala polivalente, el comedor, la cocina con oficina y un almacén auxiliar; y otra para los espacios más funcionales, técnicos y de atención personalizada, tales como los despachos administrativos, la sala de atención social y enfermería, los vestuarios, los aseos de personal y el cuarto de instalaciones.