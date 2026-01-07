Lirio, sardina y pulpo elevan la facturación de las lonjas mientras el marisqueo recupera fuelle

Las lonjas de Barbanza, Muros-Noia y Costa da Morte completaron un 2025 positivo en términos globales, con un crecimiento tanto en capturas como en facturación, consolidando el papel de las especies de pesca extractiva frente al marisqueo tradicional, que, tras un 2024 nefasto, mostró el año pasado una significativa recuperación en precios, aunque sigue muy lejos de las cifras que se manejaban hace un lustro.

Según los datos de Pesca de Galicia, en 2025, las lonjas de la zona de Arousa: Aguiño, Cabo de Cruz, A Pobra do Caramiñal, Rianxo y Ribeira; de Muros: Esteiro, Muros, Noia, Porto do Son y Portosín; de Fisterra: Carnota (O Pindo), Carnota (Lira), Corcubión y Fisterra; y de Costa da Morte: Baldaio, Caión, Camariñas, Camelle, Corme, Laxe, Malpica, Muxía y Río Anllóns, alcanzaron un volumen total de descargas de más de 31.000 toneladas de pescados y mariscos y una facturación superior a los 83 millones de euros, superando claramente los registros de 2024, cuando sumaron alrededor de 30.600 toneladas y 72,1 millones de euros. Una subida de la facturación que se explica no solo por el aumento de las capturas, sino sobre todo por el incremento del precio medio por kilo, que pasó de 2,36 a 2,62 euros.

Ribeira, principal centro de actividad

La lonja de Ribeira refrendó su papel como el principal centro de actividad pesquera de la zona, concentrando el mayor volumen de capturas y mayor facturación total en 2025, al igual que en 2024. El año pasado suministró más de 17.600 toneladas de pescado y marisco, valoradas en 43,4 millones de euros, un 8% más que los 40 millones que facturó en 2024, año en el que, sin embargo, el volumen de descargas fue mayor: 19.600 toneladas, aunque el precio medio del kilo se situó por debajo —2,04 euros en 2024 frente a 2,46 euros en 2025—.

El lirio, producto estrella

Si hay un producto estrella por su masiva presencia en kilos y su elevada facturación es el lirio, el auténtico rey de la lonja ribeirense. Fue la especie que más ingresos generó en 2025, consolidando su importancia económica en la localidad y superando incluso productos tradicionalmente dominantes como la sardina o el pulpo.

El año pasado las capturas de lirio facturaron en Ribeira 10,4 millones de euros. Le siguen la sardina —8,1 millones—, el pulpo —3,2 millones—, la merluza —2,1 millones— y especies como la pota común, la navaja, la xarda, el jurel, el bocarte y la lubina, que ingresaron cada una más de 1 millón de euros.

El marisqueo coge aire

En cuanto al marisqueo, muestra signos claros de recuperación en 2025 respecto a 2024, tanto en volumen como en valor económico. Especies de alto valor como la almeja fina, la almeja babosa y la navaja consolidan su peso en la facturación, con precios medios más elevados y máximos históricos en algunas lonjas. La almeja japonesa continúa siendo la base económica del sector, aunque con volúmenes muy inferiores a los de 2020.

Almeja y berberecho, al alza

Almeja y berberecho facturaron el año pasado 11,2 millones de euros con 902.000 kilos comercializados, lo que supone un incremento en los ingresos del 43% respecto a 2024 —cuando alcanzaron los 7,8 millones— y un 29% más de kilos suministrados. Noia mantiene su papel central en volumen, especialmente en berberecho y almeja japonesa.