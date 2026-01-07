El Melga de Ponteceso y el Museo de Títeres de Asturias sellan su hermanamiento

El director del Museo Etnolúdico de Galicia (Melga), Ricardo Pérez, y la vicepresidenta de la Fundación Ricardo Pérez y Verdes, Lola Roel, sellaron el hermanamiento con el Museu Taller de Títeres y de Teatro Tragaluz, de Pola de Siero (Asturias).

Lo hicieron durante una visita al centro asturiano, donde fueron recibidos por el director Joaquín Hernández y su esposa Isabel García, creadores-fundadores del museo privado.

El museo-taller asturiano cuenta con 150 marionetas del todo el mundo y acoge colecciones de teatrillos de cartón de diferentes épocas, sellos sobre esta temática, revistas especializadas y carteles publicitarios de actuaciones.

Piezas que proceden de Asia (China, Corea, Japón, Indonesia, Vietnam, India), África (Senegal, Congo, Mauritania, Túnez), Europa (Francia, Italia, España, Chequia, Rusia, Alemania) y América (México, Brasil, EE.UU., Argentina). Sus fondos superan las 1.000 piezas, algunas confeccionadas por el propio director.

Tras disfrutar de una visita guiada por el museo asturiano, Joaquín Hernández donó al Melga una de las marionetas confeccionadas por él, la cual será expuesta en las vitrinas del museo de Ponteceso.

"Otro hermanamiento más, y ya son ocho los que el Melga tiene por todas las regiones españolas, dejando patente de donde procedemos (Ponteceso) e invitando a todas aquellas personas que deseen conocernos en nuestra tierra de Galicia. Otro intercambio más de devolución de visita. Sin duda, un buen inicio de año 2026", concluye Ricardo Pérez y Verdes.