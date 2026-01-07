SERVIZOS
O BNG pide a nulidade da ordenanza local de conciliación de Muxía
Demanda unha nova que recolla as bonificacións
O BNG de Muxía presentou alegacións á ordenanza municipal de prezos públicos para actividades de conciliación (ConcilaMux), e pide a nulidade por non cumprir coa Lei 7/1985 Reguladora das Bases do Réxime Local, que establece un período de trinta días para a presentación de reclamacións e suxestións.
A formación nacionalista solicita que se someta a exposición pública a ordenanza previamente á súa publicación definitiva, deixando sen efecto a ordenanza publicada no BOP, e ademais propón que o documento recolla bonificacións.
O BNG propón bonificacións do 75% cando a renda per cápita da unidade familiar sexa igual ou inferior ao 50% do IPREM anual, e do 50% cando sexa igual ou inferior ao 75% ou no caso de familias monoparentais ou monomarentais.
Pide tamén bonificacións para o segundo e sucesivos irmáns usuarios do servizo e no caso de familias numerosas. Propón ademais que a emisión dun informe do departamento de Servizos Sociais que indique a necesidade do servizo e a falta de posibilidades económicas da unidade familiar determine unha bonificación do 95%.
A voceira do BNG, Mercé Barrientos, sinala que «non se pode aprobar unha normativa sen tela preparada como é debido, alegando que non tiveron tempo de incluír bonificacións».
