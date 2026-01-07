Los Premios Alfredo Iglesias premiarán en Teo a 17 personalidades por su labor cultural y compromiso social

La quinta edición de los Premios Alfredo Iglesias, promovidos por el diseñador teense Álex Regueiro, tendrá lugar el viernes 16 de enero en un acto de entrega que se celebrará en el hotel Congreso a las 20.30, en el Concello de Teo.

En cuanto a los ganadores, el jurado decidió conceder el galardón de Escrita a Paula Carballeira, mientras que en la categoría de música premiarán a Wöyza. En el apartado de Acción Patrimonial, reconocierón la labor del Museo do Pobo Galego, y en el de Gastronomía premiaron a La Central Heladera.

También decidieron distinguir por su trabajo como comunicadora Tareixa Navaza, mientras que en el panorama de la Moda, se llevó la palma Katuxa Platero. En lo relativo a la categoría de Promoción da Lingua, la ganadora fue Esther Estévez; en Ilustración, Kiko da Silva; en Ciencia, Jorge Mira; en Artes, Fuco Reyes; y en Artesanía, Idoia Cuesta.

Por otro lado, en el apartado de Acción Cultural acordaron galardonar a la Casa Museo Rosalía de Castro; en Acción Social, a la Fundación Dawn Compostela; y en Acción Solidaria, a Leila Nachawati. En el Premio a la Memoria, homenajearon la trayectoria de José Luis Míguez Abucide. Por último, como Artista Revelación y Personaje Revelación, premiaron a Eiris Makencie e Marisa Prisa, respectivamente.

Estos premios buscan ahondar en las trayectorias personales de los homenajeados y en la relación que tienen con Galicia, así como en su labor de promoción de la cultura y su compromiso social. Los galardones llevan el nombre del fotógrafo y escritor gallego fallecido en Teo en enero de 2021.

En anteriores ediciones fueron reconocidas personalidades como Pilar García Negro, Quintana Martelo, Mercedes Peón, Tino Martínez, Guadi Galego y Helena Villar Janeiro, entre otros.