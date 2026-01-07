Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Neofascismo en GaliciaDelcy RodríguezSantiago FacorroScout Chan 292
instagram

NADAL

Roscóns de Reis para os maiores de noventa anos de Ponteceso

O alcalde asegura que se trata dunha acción de «carácter social e emocional»

O alcalde e a concelleira entregando o roscón a unha veciña de Ponteceso.

O alcalde e a concelleira entregando o roscón a unha veciña de Ponteceso. / Cedida

José Manuel Ramos Lavandeira

Ponteceso

Con motivo do día de Reis, o Concello de Ponteceso impulsou unha iniciativa moi especial: levar o clásico roscón a todas as persoas maiores de 90 anos do municipio.

Nesta iniciativa, organizada e planificada desde hai tempo, o alcalde de Ponteceso, José Manuel Mato, e a concelleira de Servizos Sociais, Marisé Álvarez, acompañaron ás Súas Maxestades de Oriente durante o percorrido polos domicilios destes veciños e veciñas, compartindo con eles e elas momentos especiais e cheos de emoción.

O alcalde e os Reis Magos entregando o rosón a unha veciña.

O alcalde e os Reis Magos entregando o rosón a unha veciña. / Cedida

O rexedor agradeceu a implicación dos voluntarios de Protección Civil, «que coa súa colaboración fixeron posible o desenvolvemento desta actividade». Un agradecemento que fixo extensivo aos propios Reis Magos «polo seu tempo desinteresado» e aos maiores, «polo recibimento e por agasallarnos cunha experiencia difícil de esquecer».

Esta acción, «de carácter social e emocional, referenda o compromiso do Concello co coidado, o respecto e o acompañamento das persoas maiores», subliña José Manuel Mato. Ante a boa acollida que tivo a iniciativa, dende o Concello de Ponteceso xa valoran repetila nos vindeiros anos.

Noticias relacionadas y más

Sorteo dun lingote de ouro

Por outra banda, O Concello pontecesán, no marco da campaña de Nadal e de promoción do comercio local, sorteou un lingote de ouro de 24 quilates (cun valor aproximado de 1.500 euros) e outros premios: bicicletas, tablets e máis sorpresas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents