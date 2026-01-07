NADAL
Roscóns de Reis para os maiores de noventa anos de Ponteceso
O alcalde asegura que se trata dunha acción de «carácter social e emocional»
Con motivo do día de Reis, o Concello de Ponteceso impulsou unha iniciativa moi especial: levar o clásico roscón a todas as persoas maiores de 90 anos do municipio.
Nesta iniciativa, organizada e planificada desde hai tempo, o alcalde de Ponteceso, José Manuel Mato, e a concelleira de Servizos Sociais, Marisé Álvarez, acompañaron ás Súas Maxestades de Oriente durante o percorrido polos domicilios destes veciños e veciñas, compartindo con eles e elas momentos especiais e cheos de emoción.
O rexedor agradeceu a implicación dos voluntarios de Protección Civil, «que coa súa colaboración fixeron posible o desenvolvemento desta actividade». Un agradecemento que fixo extensivo aos propios Reis Magos «polo seu tempo desinteresado» e aos maiores, «polo recibimento e por agasallarnos cunha experiencia difícil de esquecer».
Esta acción, «de carácter social e emocional, referenda o compromiso do Concello co coidado, o respecto e o acompañamento das persoas maiores», subliña José Manuel Mato. Ante a boa acollida que tivo a iniciativa, dende o Concello de Ponteceso xa valoran repetila nos vindeiros anos.
Sorteo dun lingote de ouro
Por outra banda, O Concello pontecesán, no marco da campaña de Nadal e de promoción do comercio local, sorteou un lingote de ouro de 24 quilates (cun valor aproximado de 1.500 euros) e outros premios: bicicletas, tablets e máis sorpresas.
