Bombazo en Ames: ¿Actuará la orquesta viral de 'Una noche de copas' en las fiestas del verano?

"Una noche de copas, una noche loca. Besé otros labios, olvidé tu boca. Manché tu imagen, mе perdí yo sola. Y esa es la historia...", así empieza la que es, sin duda, la canción del momento. Por lo menos en redes sociales. Si estás al día en TikTok o en Instagram, seguro que ya te has encontrado con este estribillo tan pegadizo. Tras él se encuentra la orquesta viral Nueva Línea, que no deja de ganar adeptos.

Procedentes de Tenerife, el grupo ya popularizado en las verbenas canarias, ha dado el gran salto, logrando situar la canción verbenera 'Noche de Copas' entre lo más escuchado.

En apenas unos meses han alcanzado los 725 mil seguidores en TikTok, más de 20 millones de me gustas y la mayor parte de sus vídeos acumulan más de un millón de visualizaciones.

También rompen récords en Spotify, superando el millón de reproducciones y a punto de llegar a los 230 mil oyentes mensuales. Un éxito sin precedentes que este verano podría actuar en Galicia.

¿En las fiestas de Ames?

"Desde fai unhas semanas aparécenme vídeos desta orquesta: @nuevalineaoficial. Son de Tenerife e fan unha música ben marchosa, estiven mirando e vin que están triunfando e includo sendo xa contratadas por fora de Canarias. Non sei se que me saian tanto no Instagram será para que as contratemos para as festas do verán de Ames. Coñecédelas?", escribía hace dos días el regidor de Ames, Blas García a través de su Instagram. Junto a este mensaje, compartía un vídeo de la orquesta mientras cantaban la canción de 'Un beso', otra de las más populares.

Mensaje compartido por el alcalde de Ames en su Instagram / @blasgarcia.ames

La publicación no tardó en viralizarse, superando las 170 mil reproducciones. "Pois nada, Nova Línea vémonos en agosto no #AmesEnFestas", compartía el regidor de la localidad unas horas más tarde a través de sus redes sociales. Todo parece indicar a que la orquesta tinerfeña visitará Ames y hará bailar a todos durante las fiestas del verano.