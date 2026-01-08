Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Dodro suma 30 nuevos composteros a su programa local de autogestión orgánica

Serán suministrados por Sogama y entregados por el Concello a otras tantas familias con el fin de que puedan convertir en compost sus restos orgánicos

Dos de los composteros que hay en Dodro.

El Correo Gallego

Dodro

El Concello de Dodro amplía su programa local de compostaje doméstico con 30 composteros suministrados por Sogama, que entregará a otras tantas viviendas unifamiliares que dispongan de terreno para que puedan autogestionar su materia orgánica en origen.

Esta nueva partida de recipientes, con capacidad para 400 litros, y que irá acompañada del mismo número de cubos marrones domiciliarios de 10 litros, se suma a otras anteriores aportadas por Sogama, haciendo un total de 90 los composteros enviados a Dodro.

La compañía también ha remitido a este municipio manuales didácticos de autocompostaje para distribuir entre las familias que participan en esta iniciativa, al tiempo que se ha puesto a disposición de la Administración local para impartir un curso presencial, que tendrá lugar el próximo 23 de enero, a las 19:00 horas.

Curso para obtener un compost de calidad

En esta formación un técnico explicará a los usuarios la operativa para obtener un compost de alta calidad y detallará los pasos a seguir: desde el lugar y entorno idóneo para la ubicación del compostero hasta la identificación de los materiales que deben, y no deben, depositarse en el mismo, así como la vigilancia y el seguimiento de parámetros que influirán en buena medida en el resultado final, como es el caso del oxígeno, la temperatura y la humedad.

Asimismo, los asistentes podrán trasladar sus observaciones y consultar sus dudas, no tan solo respecto al tratamiento de los residuos orgánicos, sino también en relación a la gestión de otras fracciones de residuos tales como los envases ligeros introducidos en los contenedores amarillos o los desechos no reciclables, a depositar en los contenedores genéricos.

