Dodro suma 30 nuevos composteros a su programa local de autogestión orgánica

El Concello de Dodro amplía su programa local de compostaje doméstico con 30 composteros suministrados por Sogama, que entregará a otras tantas viviendas unifamiliares que dispongan de terreno para que puedan autogestionar su materia orgánica en origen.

Esta nueva partida de recipientes, con capacidad para 400 litros, y que irá acompañada del mismo número de cubos marrones domiciliarios de 10 litros, se suma a otras anteriores aportadas por Sogama, haciendo un total de 90 los composteros enviados a Dodro.

La compañía también ha remitido a este municipio manuales didácticos de autocompostaje para distribuir entre las familias que participan en esta iniciativa, al tiempo que se ha puesto a disposición de la Administración local para impartir un curso presencial, que tendrá lugar el próximo 23 de enero, a las 19:00 horas.

Curso para obtener un compost de calidad

En esta formación un técnico explicará a los usuarios la operativa para obtener un compost de alta calidad y detallará los pasos a seguir: desde el lugar y entorno idóneo para la ubicación del compostero hasta la identificación de los materiales que deben, y no deben, depositarse en el mismo, así como la vigilancia y el seguimiento de parámetros que influirán en buena medida en el resultado final, como es el caso del oxígeno, la temperatura y la humedad.

Asimismo, los asistentes podrán trasladar sus observaciones y consultar sus dudas, no tan solo respecto al tratamiento de los residuos orgánicos, sino también en relación a la gestión de otras fracciones de residuos tales como los envases ligeros introducidos en los contenedores amarillos o los desechos no reciclables, a depositar en los contenedores genéricos.