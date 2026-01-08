Dodro suma 30 nuevos composteros a su programa local de autogestión orgánica
Serán suministrados por Sogama y entregados por el Concello a otras tantas familias con el fin de que puedan convertir en compost sus restos orgánicos
El Concello de Dodro amplía su programa local de compostaje doméstico con 30 composteros suministrados por Sogama, que entregará a otras tantas viviendas unifamiliares que dispongan de terreno para que puedan autogestionar su materia orgánica en origen.
Esta nueva partida de recipientes, con capacidad para 400 litros, y que irá acompañada del mismo número de cubos marrones domiciliarios de 10 litros, se suma a otras anteriores aportadas por Sogama, haciendo un total de 90 los composteros enviados a Dodro.
La compañía también ha remitido a este municipio manuales didácticos de autocompostaje para distribuir entre las familias que participan en esta iniciativa, al tiempo que se ha puesto a disposición de la Administración local para impartir un curso presencial, que tendrá lugar el próximo 23 de enero, a las 19:00 horas.
Curso para obtener un compost de calidad
En esta formación un técnico explicará a los usuarios la operativa para obtener un compost de alta calidad y detallará los pasos a seguir: desde el lugar y entorno idóneo para la ubicación del compostero hasta la identificación de los materiales que deben, y no deben, depositarse en el mismo, así como la vigilancia y el seguimiento de parámetros que influirán en buena medida en el resultado final, como es el caso del oxígeno, la temperatura y la humedad.
Asimismo, los asistentes podrán trasladar sus observaciones y consultar sus dudas, no tan solo respecto al tratamiento de los residuos orgánicos, sino también en relación a la gestión de otras fracciones de residuos tales como los envases ligeros introducidos en los contenedores amarillos o los desechos no reciclables, a depositar en los contenedores genéricos.
- El restaurante de Santiago que ha enamorado a un conocido influencer gastronómico: 'Volveré, directo a mis favoritos
- Buscan voluntarios para el cuidado de tres rebaños de cabras en Rianxo
- Lluvia de millones en Galicia con un repartido primer premio y un segundo casi íntegro en O Porriño
- III Feria de Antigüedades y coleccionismo, este sábado y domingo en el Outlet Área Central
- Buscan unos figurantes muy especiales para una «gran producción de época» que pronto se rodará en Santiago
- Santiago abre las rebajas sin grandes colas y con tiendas cerradas por la huelga: «Ya no son lo que eran»
- Un hostelero gallego relanza la marca de agua que se sirvió en el «Titanic»
- Un estudiante de la USC con un 95% de discapacidad: «Creo que son un loitador»