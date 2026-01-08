INFRAESTRUTURAS
O enlace da autovía co polígono de Vimianzo: previsto pero sen construtor
O BNG cualifica de "irresponsable" a negativa da Xunta a facer a conexión
O BNG cualifica de "irresponsable" a negativa da Xunta a construír un enlace directo entre a autovía e o parque empresarial de Vimianzo, "unha infraestrutura clave para o desenvolvemento económico da Costa da Morte".
Cabe sinalar que o proxecto de prolongación da autovía entre Santa Irena e Vimianzo, presentado o mércores polo presidente da Xunta, prevé o enlace pero non a súa execución, dado que a Administración autonómica entende que a construción corresponde ao Goberno central por tratarse dun polígono de titularidade estatal.
O portavoz do BNG vimiancés, Benjamín Queiro, sinala que "estamos ante un caso insólito: un parque empresarial sen enlace coa autovía que pasará ao seu carón".
Os nacionalistas aseguran que a comarca "sofre unha clara desvantaxe en materia de comunicacións, polo que resulta incomprensíbel que o principal motor de creación de emprego do concello non conte cun acceso axeitado á rede viaria de alta capacidade".
Prezo do solo industrial
Denuncia ademais "o elevado prezo do solo industrial" do parque de Vimianzo, sinalando que é "dos máis altos da provincia pese a estar xestionado polo Goberno central, e insta á alcaldesa a defender os intereses do concello ante o seu propio partido".
Por outra banda, os nacionalistas reiteran "a urxencia de eliminar a peaxe da AG-55 entre Carballo e A Coruña", ao considerar que supón "unha discriminación territorial que prexudica gravemente á cidadanía e ás empresas da comarca".
Benjamín Queiro pregúntase "a que se refieren os grandes partidos políticos cando falan de políticas de apoio ó rural".
- El restaurante de Santiago que ha enamorado a un conocido influencer gastronómico: 'Volveré, directo a mis favoritos
- Buscan voluntarios para el cuidado de tres rebaños de cabras en Rianxo
- Lluvia de millones en Galicia con un repartido primer premio y un segundo casi íntegro en O Porriño
- III Feria de Antigüedades y coleccionismo, este sábado y domingo en el Outlet Área Central
- Buscan unos figurantes muy especiales para una «gran producción de época» que pronto se rodará en Santiago
- Santiago abre las rebajas sin grandes colas y con tiendas cerradas por la huelga: «Ya no son lo que eran»
- Un hostelero gallego relanza la marca de agua que se sirvió en el «Titanic»
- Un estudiante de la USC con un 95% de discapacidad: «Creo que son un loitador»