O programa Escora Danza regresa a Vimianzo

O programa Escora Danza volve a Vimianzo o venres, 16 de xaneiro ás 18.00 horas na Casa da Cultura, e a veciñanza poderá elixir os espectáculos. Presentarase unha selección de artistas para dalos a coñecer en sociedade e falar dos seus traballos.

Cartel promocional da xornada de Escora Danza en Vimianzo. / Cedida

O obxectivo é "abrir un debate sobre as propostas que máis lle interesen ao público para que o programa 2026 sexa máis nutritivo e achegue a realidade do noso territorio", afirman dende o Concello.

Non é preciso contar con ningún coñecemento previo sobre danza contemporánea, "só gañas de compartir, debater e imaxinar en colectivo. Todas as persoas son benvidas", subliñan.