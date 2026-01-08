El PP de Ames pide "solucións eficaces" para la piscina de Milladoiro
En los dos últimos veranos tuvo que cerrar varios días debido a pérdidas de agua y fallos técnicos
Debido a los antecedentes de la piscina de Milladoiro, que los últimos dos veranos se vio en la obligación de cerrar para realizar labores de mantenimiento con motivo de deficiencias técnicas y problemas de pérdida de agua, el PP de Ames pide «solucións eficaces» para que no se repita la misma situación este año.
Los populares explican que llevarán a cabo una propuesta «na que se solicita unha actuación urxente e definitiva para solucionar de maneira estrutural os problemas de perdas de auga e as deficiencias técnicas da piscina descuberta do Milladoiro para garantir que este en condicións óptimas antes do inicio da tempada de verán e non cando sexa tarde».
El grupo solicita también «un plan de actuación e que se reforce de maneira inmediata o mantemento preventivo da instalación e o establecemento de protocolos de control técnico periódico para evitar que se volvan producir peches en plena tempada estival».
El partido indica que este espacio «debería ser unha instalación pública exemplar no verán», pero que se convirtió en «unha demostración máis da incapacidade do goberno municipal para xestionar, planificar e manter en condicións unha infraestrutura que debería ser un dos sinais de identidade do municipio».
Además, comentan que «o peor é que desde o goberno municipal xa se anunciara anos atrás que o problema estaba resolto despois dun investimento de 80.000 euros. Pero quedou demostrado que foron cartos estragados xa que para nada se solucionaron as avarías, nunha clara demostración de mala xestión».
El PP insiste en que «é preciso actuar xa, ando aínda quedan variosmeses para a súa apertura, e hai que facelo priorizando una planificación eficaz».
