La Xunta anuncia que se reformará la escuela infantil de Boqueixón con un importe de 50.000 euros

La conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, visitó esta mañana la escuela infantil Raíña Lupa de Lestedo para anunciar una inversión de la Xunta de cerca de 50.000 euros que permitirá mejorar los servicios y la atención que se ofrece en esta escuela municipal.

Los trabajos que se realizarán en el centro incluirán la reforma de la cocina, la adquisición de nueva equipación educativa para las aulas, la dotación de una cubierta con toldo al acceso principal para crear una zona resguardada de las inclemencias meteorológicas y la sustitución y renovación del pavimento de la zona de juego infantil, con la utilización de caucho.

La conselleira enmarcó esta intervención en el compromiso del Gobierno gallego con la atención a la infancia y el apoyo a la conciliación de las familias, a través de inversiones de mejora en los centros de 0 a 3 años o también con medidas pioneras como la gratuidad de esta etapa educativa. Al respecto, recordó que "este es el cuarto curso consecutivo en el que las familias gallegas no tienen que pagar nada por la atención educativa de sus hijos o hijas, vayan a una escuela 0-3 de la Xunta, dependiente de un ayuntamiento, de iniciativa social o privada".

Gracias a la gratuidad, la comunidad gallega lidera la tasa de escolarización en el primer ciclo de Infantil con casi un 65%, situándose 15 puntos por encima de la medianacional.

Casi 1 M€ para mejorar las escuelas gallegas

Las mejoras que se llevarán a cabo en este centro forman parte de un nuevo programa de intervenciones en escuelas infantiles públicas de 0 a 3 años toda Galicia, de titularidad municipal y autonómica, al que la Xunta destinará cerca de un millón de euros.

Con estos fondos, procedentes del Fondo de Cohesión y Transformación Social (FCT), se acometerán actuaciones de reforma, de ampliación, de renovación de cubiertas y fachadas o de equipación en 14 ayuntamientos de toda Galicia. Serán los municipios los encargados de contratar y ejecutar los trabajos, que deberán estar finalizados en diciembre de este año.