La Xunta refuerza en Ordes el emprendimiento femenino

La Xunta apoyó a siete emprendedoras de la comarca de Ordes con ayudas por valor de 76.000 euros, al amparo del programa de subvenciones Emega. Concretamente, en el Concello de Oroso cuatro mujeres recibieron ayudas para apoyar la puesta en marcha, mejora y activación de iniciativas profesionales, mientras que las otras tres restantes pertenecen al Concello de Ordes.

La delegada de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo, visitó este jueves acompañada del alcalde de Oroso, Álex Doval, el establecimiento hostelero Al Alba, regentado por una de las orosanas beneficiadas por el programa, en este caso, con una cuantía de 10.000 euros para la creación de un nuevo puesto de trabajo por cuenta propia.

Do Campo subrayó que el objetivo del Ejecutivo Autonómico con este plan de ayudas «foi ofrecer o maior volume de recursos para favorecer a iniciativa empresarial das mulleres e brindarlles maiores oportunidades para diminuír as fendas de xénero».

En la provincia coruñesa resultaron beneficiados, en la convocatoria de 2025, 172 negocios dirigidos por mujeres, que, con una inversión de más de dos millones de euros, crearon un total de 254 puestos de trabajo indefinidos, 176 por cuenta propia y 78 por cuenta ajena.

La delegada territorial destacó además que «apoiar o empoderamento económico e social das mulleres fomentando o emprego feminino liderado por elas mesmas é un dos piares irrenunciables sobre os que se asenta a actuación da Xunta de Galicia».