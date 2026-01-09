DENUNCIA
Aseos vandalizados e falta de alumeado na contorna da lonxa de Muxía
O BNG demanda un plan de melloras no porto da vila da Barca
O BNG demanda melloras no porto de Muxía, ademais dunha solución á falta de alumeado público na zona da lonxa. Lembra que "xa hai máis dun ano que denunciamos que as instalacións portuarias están en mal estado, cos aseos públicos vandalizados e pechados, coa zona do aparcamento con beirarrúas rotas e as liñas sen pintar, e por riba non hai luz”.
Trátase dunha situación, segundo os nacionalistas, que levan tempo padecendo os traballadores e traballadoras do mar, "que están a pagar recibos de luz a Portos de Galicia por un servizo que non reciben polo menos desde hai tres meses".
Desde o BNG lembran que a finais de 2025 presentaron unha emenda aos orzamentos da Xunta, que foi rexeitada polo PP, para realizar actuacións na zona portuaria.
Indican que a Xunta proxectou para o porto o chamado departamento para exportadores, cuantificado en 600.000 euros, "pero nos orzamentos para 2026 só aparecen 10.000, que non chegan nin para redactar o proxecto".
A formación nacionalista sinalou que a xente do mar "está moi enfadada, e con razón", e considera que o ente portuario "debe ter en conta a problemática e actuar canto antes".
