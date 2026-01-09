Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
HospitaliñoMuseo DiocesanoAlba NogueiraLavacollaFeijóo
instagram

DENUNCIA

Aseos vandalizados e falta de alumeado na contorna da lonxa de Muxía

O BNG demanda un plan de melloras no porto da vila da Barca

Estado dun dos aseos públicos da zona portuaria de Muxía.

Estado dun dos aseos públicos da zona portuaria de Muxía. / BNG

José Manuel Ramos Lavandeira

Muxía

O BNG demanda melloras no porto de Muxía, ademais dunha solución á falta de alumeado público na zona da lonxa. Lembra que "xa hai máis dun ano que denunciamos que as instalacións portuarias están en mal estado, cos aseos públicos vandalizados e pechados, coa zona do aparcamento con beirarrúas rotas e as liñas sen pintar, e por riba non hai luz”.

Trátase dunha situación, segundo os nacionalistas, que levan tempo padecendo os traballadores e traballadoras do mar, "que están a pagar recibos de luz a Portos de Galicia por un servizo que non reciben polo menos desde hai tres meses".

Desde o BNG lembran que a finais de 2025 presentaron unha emenda aos orzamentos da Xunta, que foi rexeitada polo PP, para realizar actuacións na zona portuaria.

Indican que a Xunta proxectou para o porto o chamado departamento para exportadores, cuantificado en 600.000 euros, "pero nos orzamentos para 2026 só aparecen 10.000, que non chegan nin para redactar o proxecto".

Noticias relacionadas y más

A formación nacionalista sinalou que a xente do mar "está moi enfadada, e con razón", e considera que o ente portuario "debe ter en conta a problemática e actuar canto antes".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents