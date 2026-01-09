Exigen celeridad para eliminar una basura de la feria padronesa que llega hasta el Sar

El portavoz del PP de Padrón, Ángel Rodríguez Conde, exige «moita máis dilixencia» del ejecutivo local ante la presencia de desperdicios tras la feria.

La idea es eliminar las bolsas, cartones y papeles que llegan hasta la orilla del Sar y el Paseo do Espolón, que ofrecen «unha imaxe lamentable».

Desde o Partido Popular no se responsabiliza al Concello padronés de la «falta de civismo» de algunos feriantes y visitantes, pero sí que le reprocha la «falta de celeridade na xestión da limpeza». «Fan falta menos palabras e máis feitos», concluye Rodríguez Conde, que recuerda las críticas del actual regidor al anterior ejecutivo.

Balance 2025

Y como balance 2025, el PP opina que se recordará como «o ano no que o goberno local perdeu 716.000 € de axudas para a escola infantil» y «praza de abastos».