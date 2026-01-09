Blas García ve a Ames «referente» en políticas pioneras y defiende el impulso a Milladoiro

Un concello que es ejemplo de políticas innovadoras, estable desde el punto de vista institucional y económico, con un Gobierno que dialoga y coopera con la oposición y las demás administraciones, y con importantes proyectos en marcha para que Ames siga siendo un referente en Galicia y fuera de ella. Es, en esencia, la valoración que ayer hizo el Ejecutivo de Blas García en una comparecencia ante los medios de comunicación para hacer balance de 2025 y fijar los objetivos del Concello de Ames de cara al año que comienza.

En la Casa da Cultura de Milladoiro, «o núcleo máis importante do concello», como subrayó el alcalde amesano, García defendió la gestión de su Ejecutivo, que, pese a gobernar en minoría, es «capaz de dialogar e chegar a acordos cando é necesario para a veciñanza». Una «estabilidad institucional» a la que, reconoció, también contribuyen los grupos de la oposición. «Quero agradecerlles que colaboren co Goberno municipal cando é necesario», apuntó.

En esa capacidad de consenso incidió también el portavoz del Ejecutivo local y responsable de Urbanismo. «Todos os asuntos decisorios e que afectaban a cuestións transcendentais para o concello saíron adiante en pleno», recordó Víctor Fernández.

Una cooperación que se pondrá a prueba, en todo caso, cuando en los próximos días la oposición reciba el borrador de los presupuestos para 2026, que García y sus concejales están ultimando. Pese a no haber aprobado las cuentas de 2025, el regidor da por hecho que este año sí habrá acuerdo. «Pódolles asegurar que contaremos con orzamentos», aventuró. «Case teño a seguridade de que non será necesaria a cuestión de confianza e de que chegaremos a un acordo con algún dos grupos», auguró.

Según García, la apuesta por el diálogo que practica su Gobierno se plasma también en la «cooperación leal» que en 2025 volvió a mantener con otras administraciones. «Non entendemos a política sen poder chegar a acordos tanto coa Xunta de Galicia como coa Deputación da Coruña, o Goberno do Estado e mesmo a Unión Europea», señaló, y como ejemplo destacó el convenio firmado con el presidente gallego, Alfonso Rueda, para construir 218 viviendas públicas en Milladoiro.

La valoración también es positiva desde el punto de vista económico. «Temos unha moi boa saúde financeira», aseguró el alcalde. «Hai un alto nivel de execución nos gastos obrigatorios e unha planificación prudente dos investimentos», detalló la concejala de Facenda, Susana Señorís, quien recordó las grandes cifras que deja 2025: remanente de tesorería de 6,5 millones de euros, ahorro neto de más de 250.000 y ejecución total del presupuesto del 82,77%.

Políticas «innovadoras»

El alcalde de Ames también defendió la capacidad de su Gobierno para aplicar políticas públicas innovadoras «pioneiras en Galicia e mesmo fóra de Galicia». Como ejemplo, citó el plan de salud mental o el de prevención de incendios forestales —por el que se interesó la Xunta de Galicia—, así como la creación de la asociación Ames Solar, para avanzar en la puesta en marcha de comunidades energéticas, o la consolidación de Augas de Ames, que a lo largo de 2025, mientras se ejecutaban las obras de humanización en Milladoiro, renovó el sistema de tuberías para una mejor gestión de los cortes de agua en la localidad.

«Chapuzas» en la humanización

Precisamente sobre la humanización de Milladoiro, García reconoció que no están satisfechos con la ejecución de la obra. De hecho, el Concello enviará al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, responsable de la actuación, un listado con todas las deficiencias que se detecten para que sean corregidas, como las marquesinas inclinadas, que ve «unha auténtica chapuza».

Aún así, el alcalde amesano defendió que la humanización de la carretera N-550 «marcará un antes e un despois» en Milladoiro, junto con la senda peatonal y ciclista que está ejecutando la Xunta y que enlazará la localidad con Santiago. «Seguramente dentro dun ano, a humanización xa non será motivo de debate», pronosticó.

«No Milladoiro viven máis de 13.000 persoas, e para nós é moi importante que poidan ter os servizos e as infraestruturas que necesitan», sostuvo. A la humanización sumó la puesta en marcha del Centro Multifuncional, una vez finalicen las obras que comenzaron ayer con un plazo de ejecución de seis meses; el complejo deportivo que, espera, comenzará a ejecutarse este año; y la creación de nuevas zonas de aparcamiento. Actuaciones que se suman a la acordada con la Xunta para la creación de vivienda pública.

En paralelo, García negocia con el Ministerio de Vivienda para que ejecute un proyecto similar en una parcela de Bertamiráns.

En su balance, el regidor no olvidó las «melloras» en educación y servicios públicos, con la entrada en funcionamiento de la cocina central que prepara a diario 1.500 menús escolares y que permitirá al Concello encargarse directamente de los almuerzos en los campamentos de verano y lúdicos sin tener que recurrir a los cátering. García confirmó también que se estudia la posibilidad de llevar la comida a los vecinos mayores que viven solos.

Conectar Milladoiro, Bertamiráns y el rural

Y a todo ello, el alcalde socialista suma el «gran fito» de 2025: la concesión de más de 11 millones de euros de los fondos europeos EDIL para desarrollar el plan Ames Conecta, con el que se busca unir Milladoiro y Bertamiráns a través de rutas peatonales, ciclistas y un mejor servicio de transporte, pero también conectar las dos principales urbes del municipio con el rural, «como unha maneira de seguir fixando poboación» en un municipio que quiere seguir siendo «un referente demográfico».