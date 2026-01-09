XUNTANZA
Coristanco busca apoio na Xunta para reforzar as políticas sociais
O alcalde avaliou coa delegada da Xunta diferentes liñas de axuda
A delegada da Xunta, Belén do Campo, reuniuse co alcalde de Coristanco, Juan Carlos García, para avaliar cuestións de interese para o municipio, poñendo especial énfase nas políticas sociais e nas axudas autonómicas.
Destacaron o funcionamento das tres Casas do Maior, «un servizo que está a ter unha excelente acollida», segundo sinalou Do Campo. «Aínda hai prazas dispoñibles», engadiu.
Así mesmo, a delegada da Xunta e o alcalde repasaron distintas liñas de axudas que xa se están a convocar como anticipo de gasto. Entre elas, os obradoiros de emprego, así como subvencións relacionadas co medio ambiente, como as axudas para protección de animais de compañía ou conservación de árbores senlleiras.
Tamén abordaron outras convocatorias como as achegas de embelecemento para particulares, as destinadas á adquisición de vehículos adaptados para persoas con mobilidade reducida (Eurotaxi), vehículos taxi de emisións cero e vehículos taxi eco, así como as subvencións para a cofinanciación de proxectos de prevención de condutas adictivas promovidos por concellos, mancomunidades ou agrupacións de municipios, entre outras.
Do Campo destacou a importancia de manter un diálogo continuo para coñecer as necesidades dos concellos.
- III Feria de Antigüedades y coleccionismo, este sábado y domingo en el Outlet Área Central
- El restaurante de Santiago que ha enamorado a un conocido influencer gastronómico: 'Volveré, directo a mis favoritos
- Buscan unos figurantes muy especiales para una «gran producción de época» que pronto se rodará en Santiago
- Santiago abre las rebajas sin grandes colas y con tiendas cerradas por la huelga: «Ya no son lo que eran»
- Buscan voluntarios para el cuidado de tres rebaños de cabras en Rianxo
- Seis nuevas jornadas de huelga de autobuses en Santiago: consulta los días y los servicios mínimos
- Investigan la relación de dos muertes en Santiago con una fuga de monóxido de carbono en la rúa do Hospitaliño
- Una joven pide ayuda para encontrar a esta pareja de Santiago a la que fotografió hace años