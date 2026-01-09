RECOÑECEMENTO
«Orgullo» na Xunta polo labor dos tres docentes de Zas con premios nacionais
O conselleiro sinalou que son «máximos expoñentes da profesionalidade»
O conselleiro de Educación, Román Rodríguez, destacou o «orgullo» que representan os docentes de Zas Lorena Cerdeira, Fina Paulos e Óscar Rey como «máximos expoñentes da profesionalidade ao servizo da calidade do sistema educativo galego, nomeadamente no rural e nun ámbito tan sensible como as novas tecnoloxías».
Con motivo dunha visita ao Concello zaense, onde os tres desenvolven o seu traballo docente, o titular de Educación trasladoulles persoalmente os parabéns en nome da Xunta e do conxunto da comunidade escolar tras seren galardoados cos I Premios Nacionais a Experiencias Educativas que fomentan no alumnado as competencias dixitais e STEM (ciencia, tecnoloxía, enxeñería e matemáticas, polas súas siglas en inglés).
Román Rodríguez, que estivo acompañado pola directora xeral de Ordenación e Innovación Educativa, Judith Fernández, destacou que o feito de que ensino galego se sitúe á cabeza en resultados en ciencias ou equidade e igualdade de oportunidades, tal e como avalan informes comparativos a nivel internacional e estatal, «non é froito da casualidade», senón «do esforzo, implicación e bo facer» que desenvolve o profesorado no día a día nas aulas e que do cal «Lorena, Fina e Óscar son un faro no que mirarnos».
Os docentes foron distinguidos polos proxectos Clics seguros en Zas, coordinado por Lorena Cerdeira do CPI de Zas, e Miño en xogo, de Fina Paulos e Óscar Rey do IES Maximino Romero.
- III Feria de Antigüedades y coleccionismo, este sábado y domingo en el Outlet Área Central
- El restaurante de Santiago que ha enamorado a un conocido influencer gastronómico: 'Volveré, directo a mis favoritos
- Buscan unos figurantes muy especiales para una «gran producción de época» que pronto se rodará en Santiago
- Santiago abre las rebajas sin grandes colas y con tiendas cerradas por la huelga: «Ya no son lo que eran»
- Buscan voluntarios para el cuidado de tres rebaños de cabras en Rianxo
- Seis nuevas jornadas de huelga de autobuses en Santiago: consulta los días y los servicios mínimos
- Investigan la relación de dos muertes en Santiago con una fuga de monóxido de carbono en la rúa do Hospitaliño
- Una joven pide ayuda para encontrar a esta pareja de Santiago a la que fotografió hace años