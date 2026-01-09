Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

CARBALLO

Pablo Varela: "Á misa de San Antón poden vir burros, cabalos, cans, gatos e outros animais"

O sancristán e o párroco de Noicela recuperaron unha tradición perdida

Pablo Varela cos dous burros que participaron na celebración do ano pasado.

Pablo Varela cos dous burros que participaron na celebración do ano pasado. / Cedida

José Manuel Ramos Lavandeira

Carballo

A parroquia carballesa de Noicela prepárase para celebrar o día 17 a festa de San Antón Abade, unha cita que, dende hai catro anos recuperou unha vella tradición perdida: a bendición de animais.

Unha costume que foi recuperada grazas á iniciativa do sancristán Pablo Varela, co apoio do párroco amigoniano Manuel Carrero, despois dunha conversa "co meu avó, que hoxe ten 94 anos, que foi quen me dixo que antigamente a xente traía todos os anos o gando a bendicir, e é unha pena que se perdera unha celebración que é parte da identidade do noso pobo», afirma Pablo.

Dous dos asistentes á misa de San Antón o ano pasado en Noicela.

Dous dos asistentes á misa de San Antón o ano pasado en Noicela. / Cedida

Nos tempos dos seus avós "a xente traía, sobre todo, vacas", algo que hoxe non é viable, pero á misa de San Antón, que comezará ás 12.30 horas, "poden vir burros, cabalos, ovellas, coellos, cans, gatos e outros animais", afirma o sancristán. O ano pasado xuntaron preto de sesenta animais, "e agardamos que este ano veñan máis e que nos dén algunha sorpresa, como en 2025, cando viñeros dous burros".

Cartel promocional da festa de San Antón de Abad, en Noicela.

Cartel promocional da festa de San Antón de Abad, en Noicela. / Cedida

Todos eles recibirán a bendición impartida polo párroco, "que todos os anos recorda nas súas homilías que os animais son criaturas de Dios e hai que coidalos, protexelos, e amalos como o fixo San Antón", afirma o sancristán.

Dende que recuperaron esta tradición, a Noicela achégase cada vez máis xente cos seus animais. "O primeiro ano só participaron veciños da parroquia, pero dende entón acode xente de toda a comarca e o ano pasado mesmo trouxeron mascotas dende Abegondo", subliña Pablo.

Non haberá pirotecnia

A misa de San Antón Abade será, ademais, unha celebración respectuosa cos animais e non haberá pirotecnia. Así o acordaron coa comisión de festas, da que forma parte tamén Pablo, "e só se botarán bombas na véspera", afirma.

Asemade, a festa terá tamén un carácter solidario e de concienciación, xa que no atrio da igrexa haberá un posto informativo do Legado de Max, a protectora que opera en Carballo, e o Concello repartirá dispensadores de bolsas para recoller os excrementos das mascotas.

