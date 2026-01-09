CARBALLO
Pablo Varela: "Á misa de San Antón poden vir burros, cabalos, cans, gatos e outros animais"
O sancristán e o párroco de Noicela recuperaron unha tradición perdida
A parroquia carballesa de Noicela prepárase para celebrar o día 17 a festa de San Antón Abade, unha cita que, dende hai catro anos recuperou unha vella tradición perdida: a bendición de animais.
Unha costume que foi recuperada grazas á iniciativa do sancristán Pablo Varela, co apoio do párroco amigoniano Manuel Carrero, despois dunha conversa "co meu avó, que hoxe ten 94 anos, que foi quen me dixo que antigamente a xente traía todos os anos o gando a bendicir, e é unha pena que se perdera unha celebración que é parte da identidade do noso pobo», afirma Pablo.
Nos tempos dos seus avós "a xente traía, sobre todo, vacas", algo que hoxe non é viable, pero á misa de San Antón, que comezará ás 12.30 horas, "poden vir burros, cabalos, ovellas, coellos, cans, gatos e outros animais", afirma o sancristán. O ano pasado xuntaron preto de sesenta animais, "e agardamos que este ano veñan máis e que nos dén algunha sorpresa, como en 2025, cando viñeros dous burros".
Todos eles recibirán a bendición impartida polo párroco, "que todos os anos recorda nas súas homilías que os animais son criaturas de Dios e hai que coidalos, protexelos, e amalos como o fixo San Antón", afirma o sancristán.
Dende que recuperaron esta tradición, a Noicela achégase cada vez máis xente cos seus animais. "O primeiro ano só participaron veciños da parroquia, pero dende entón acode xente de toda a comarca e o ano pasado mesmo trouxeron mascotas dende Abegondo", subliña Pablo.
Non haberá pirotecnia
A misa de San Antón Abade será, ademais, unha celebración respectuosa cos animais e non haberá pirotecnia. Así o acordaron coa comisión de festas, da que forma parte tamén Pablo, "e só se botarán bombas na véspera", afirma.
Asemade, a festa terá tamén un carácter solidario e de concienciación, xa que no atrio da igrexa haberá un posto informativo do Legado de Max, a protectora que opera en Carballo, e o Concello repartirá dispensadores de bolsas para recoller os excrementos das mascotas.
