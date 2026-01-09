Padrón rinde culto a la croqueta con una ruta gastronómica el 6 y 7 de febrero

El Concello, a través de Padrón Turismo, pone en marcha Sabores de Padrón: la Ruta da Croqueta. Se trata de nueva iniciativa gastronómica que nace con el objetivo de poner en valor la creatividad de la hostelería local y dinamizar la vida social y económica de la villa con un evento singular y pionero en Galicia, el 6 y 7 de febrero.

La participación está abierta a todos los bares y restaurantes de la localidad, con un formato sencillo y flexible, pensado para facilitar la implicación del sector. Cada establecimiento podrá elaborar su propia croqueta, eligiendo libremente el sabor o la propuesta culinaria que desee presentar.

Precio recomendado

En cuanto al funcionamiento de la ruta, se propone un precio de venta de 2,50 euros, siendo cada local quien decida si ese importe corresponde a una única croqueta o a una ración compuesta por varias unidades. El horario establecido será el viernes de 20.00 a 23.00 horas, y el sábado de 13.00 a 15.00 horas y de 20.00 a 23.00 horas.

Los establecimientos interesados en participar deberán confirmar su inscripción antes del 16 de enero a través del correo electrónico turismo@padron.gal. Según el Concello, se busca «sumar esforzos, fomentar a colaboración e crear unha experiencia gastronómica atractiva que contribúa a reforzar a imaxe de Padrón».