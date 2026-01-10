Desvelan los secretos de las banca e internet a mayores estradenses
Los cursos se prolongarán en la Casa da Música hasta mayo
Incluyen apps, ocio digital o Whatsapp, para adultos y veteranos
El Ayuntamiento de A Estrada acaba de cerrar con la Fundación Cibervoluntarios una nueva fase del programa YoConecto, que contará con seis nuevos cursos de formación digital para su desarrollo entre los meses de febrero y mayo. La programación se realizará en la Casa da Música, en horario de mañana.
Esta nueva planificación llega tras el éxito de la primera convocatoria, iniciada en el mes de diciembre, y que aún tiene cursos que se celebrarán entre el 19 y el 29 de enero, cuyas inscripciones ya están cerradas. En total, se ofertan en estas dos formaciones 63 plazas, una cifra que superó ampliamente las expectativas iniciales, lo que llevó al Ayuntamiento a ampliar y duplicar la oferta, con el objetivo de garantizar una atención más personalizada y adaptada al ritmo de las personas participantes.
El edil de Novas Tecnoloxías e Conectividade, Manuel Magariños, destacó que «esta resposta da veciñanza confirma que había unha necesidade real de formación dixital, especialmente entre persoas que querían aprender pero que ata agora sentían medo ou inseguridade». A su juicio, la meta pasa por «poñer a tecnoloxía ao servizo das persoas, acompañalas e darlles confianza».
Durante febrero
En febrero llegan los cursos para adultos, con 'YoConecto L4. Iniciación ao mundo dixital' llegará el 3, 5, 10 y 12; 'YoConecto L4. Apps útiles para a xestión de trámites en Internet', se imparte el 17, 19, 24 y 26.
En marzo, YoConecto L1. Comunica con confianza: WhatsApp y Telegram, los días 17, 19, 24 y 26, para mayores de 60 años. Y en abril, turno para 'YoConecto L1. A túa banca dixital. Compras seguras en liña' (Grupo 2), los días 7, 9, 14 y 16 de abril para mayores de 60; así como el 'YoConecto L4. Seguridade: Protexe o teu mundo dixital', previsto para las jornadas del 21, 23, 28 y 30 (mayores de edad).
Y en mayo, 'YoConecto L1. Lecer dixital', a organizar los días 5, 7, 12 y 14 para los vecinos mayores de 60 años que lo deseen.
