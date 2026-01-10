Detectan más robos en Cacheiras y Rarís: la Policía insta a dejar ropa tendida y usar la caja fuerte
Los vecinos de Teo aseguran que ha habido entradas hasta en fin de año
La Policía también pide que coloquen carteles disuasorios de alarmas
Sigue la oleada de robos en el cinturón –los municipios más cercanos– de Santiago–, y de nuevo son los vecinos de Teo los que alertan de entradas en viviendas (esta vez, a través de una ventana) en Rarís, pero también en la zona de Luou, entorno de Cacheiras, así como en Os Verxeles. La desfachatez de los cacos les ha hecho acceder a casas «ata o día de fin de ano», aportaba otro residente en el entorno. Usar caja fuerte o dejar ropa tendida son algunos de los consejos preventivos que brinda la Policía de Teo.
Así, entre las medidas físicas, los agentes solicitan el cierre de puertas y ventanas (pasando siempre la llave), así como «usar temporizadores para la iluminación y/o la radio o tv». Y también ven conveniente que alguien recoja el correo si se va a estar mucho tiempo fuera si se va por un período corto, dejar ropa tendida.
Otra advertencia pasa por no poner en redes sociales a donde se va a ir. Y de hacerlo, mejor a la vuelta. También abogan por «dejar una copia de las llaves a un vecino o alguien próximo a la vivienda» y, en caso de tener un letrero de advertencia «de cámaras o alarma ponerlo aunque no se disponga de cualquiera de las dos opciones».
A la vista, no
Por supuesto, otra clave es la de no dejar las joyas y el dinero en un lugar evidente, «es decir, en cajones de la habitación o armarios», y «tener fotografiados los objetos de valor», apostillaban a este diario.
Terminan señalando como «muy importante» que, ante cualquier sospecha de alguien que ande por la zona, deben de «intentar coger la matrícula del vehículo y avisar a la policía, aunque solo sea para alertar de alguien sospechoso. El hecho de que se desplacen las patrullas locales ya disuade de cualquier acto delictivo», aportaban.
Conductora y Volvo
Van trascendiendo nuevos datos sobre la forma de actuar de los amigos de lo ajeno que llevan semanas actuando en la zona de Teo, Vedra, Boqueixón y entorno compostelano en general. Y esta vez, según aportaban testigos directos, se ha vuelto a ver el famoso Volvo que parece que utilizan los cacos, conducido por una mujer y con al menos dos sujetos más dentro.
Asimismo, también se da cuenta de un segundo vehículo. En este caso, y sin en un primer momento se habló de un Mercedes, ahora mencionan «un monovolumen ou todoterreno» que serviría de apoyo a los maleantes. Las entradas en domicilios se suelen producir desde la hora de la siesta hasta bien entrada la tarde noche, y habitualmente son siempre varios en la misma zona.
A su vez, el Concello de Teo ha pedido refuerzos policiales, trasladando que ya se han producido detenciones. Y desde el Ministerio del Interior, recuerdan que, ante cualquier duda, se avise a la Guardia Civil e, igualmente, indican que «todo lo que en tu vivienda transmita apariencia de estar habitada, será un seguro de prudencia muy eficaz: no bajes del todo las persianas, y valora instalar un reloj programable que ilumine la vivienda por zonas».
