Detectan más robos en Cacheiras y Rarís: la Policía insta a dejar ropa tendida y usar la caja fuerte

Sigue la oleada de robos en el cinturón –los municipios más cercanos– de Santiago–, y de nuevo son los vecinos de Teo los que alertan de entradas en viviendas (esta vez, a través de una ventana) en Rarís, pero también en la zona de Luou, entorno de Cacheiras, así como en Os Verxeles. La desfachatez de los cacos les ha hecho acceder a casas «ata o día de fin de ano», aportaba otro residente en el entorno. Usar caja fuerte o dejar ropa tendida son algunos de los consejos preventivos que brinda la Policía de Teo.

Así, entre las medidas físicas, los agentes solicitan el cierre de puertas y ventanas (pasando siempre la llave), así como «usar temporizadores para la iluminación y/o la radio o tv». Y también ven conveniente que alguien recoja el correo si se va a estar mucho tiempo fuera si se va por un período corto, dejar ropa tendida.

Otra advertencia pasa por no poner en redes sociales a donde se va a ir. Y de hacerlo, mejor a la vuelta. También abogan por «dejar una copia de las llaves a un vecino o alguien próximo a la vivienda» y, en caso de tener un letrero de advertencia «de cámaras o alarma ponerlo aunque no se disponga de cualquiera de las dos opciones».

A la vista, no

Por supuesto, otra clave es la de no dejar las joyas y el dinero en un lugar evidente, «es decir, en cajones de la habitación o armarios», y «tener fotografiados los objetos de valor», apostillaban a este diario.

Terminan señalando como «muy importante» que, ante cualquier sospecha de alguien que ande por la zona, deben de «intentar coger la matrícula del vehículo y avisar a la policía, aunque solo sea para alertar de alguien sospechoso. El hecho de que se desplacen las patrullas locales ya disuade de cualquier acto delictivo», aportaban.

Conductora y Volvo

Van trascendiendo nuevos datos sobre la forma de actuar de los amigos de lo ajeno que llevan semanas actuando en la zona de Teo, Vedra, Boqueixón y entorno compostelano en general. Y esta vez, según aportaban testigos directos, se ha vuelto a ver el famoso Volvo que parece que utilizan los cacos, conducido por una mujer y con al menos dos sujetos más dentro.

Asimismo, también se da cuenta de un segundo vehículo. En este caso, y sin en un primer momento se habló de un Mercedes, ahora mencionan «un monovolumen ou todoterreno» que serviría de apoyo a los maleantes. Las entradas en domicilios se suelen producir desde la hora de la siesta hasta bien entrada la tarde noche, y habitualmente son siempre varios en la misma zona.

A su vez, el Concello de Teo ha pedido refuerzos policiales, trasladando que ya se han producido detenciones. Y desde el Ministerio del Interior, recuerdan que, ante cualquier duda, se avise a la Guardia Civil e, igualmente, indican que «todo lo que en tu vivienda transmita apariencia de estar habitada, será un seguro de prudencia muy eficaz: no bajes del todo las persianas, y valora instalar un reloj programable que ilumine la vivienda por zonas».