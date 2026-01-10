ESPAZOS PROTEXIDOS
Medio Ambiente acondiciona áreas naturais en Corrubedo e Ponteceso
Na vila de Pondal mellorou a senda peonil do río Anllóns e a súa contorna
A Xunta de Galicia acometeu o ano pasado unha vintena de obras de adecuación do uso público e actuacións de conservación en espazos naturais protexidos das catro provincias, que supuxeron un investimento global de preto de 800.000 euros (en concreto, 786.145,18 euros).
Así o anunciou en Ponteceso a conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, onde estivo acompañada da directora xeral de Patrimonio Natural, Marisol Díaz, e do rexedor, José Manuel Mato. Visitou a senda fluvial na desembocadura do río Anllóns que, precisamente, foi unhas das 20 obras executadas o ano pasado no conxunto da Comunidade galega.
Tal e como explicou a responsable autonómica, trátanse, en xeral, de pequenas actuacións como melloras de sendas, áreas de esparexemento, accesos, pontes, sinalización e posta en valor de ecosistemas que axudan á conservación destes espazos e ao seu desfrute por parte da cidadanía.
Catro na provincia da Coruña
En total, executáronse nove actuacións na provincia de Ourense, catro na de Pontevedra, tres en Lugo e catro na Coruña: dúas nas Fragas do Eume, outra no Complexo Dunar de Corrubedo e Lagoas de Carregal e Vixán e a referida na capital do municipio pontecesán. En concreto, Ángeles Vázquez explicou que os traballos acometidos en Ponteceso se centraron nun treito de case medio quilómetro dun sendeiro peonil de 1 quilómetro de lonxitude, que discorre paralelo ao río Anllóns, preto da súa desembocadura.
Pavimentación con xabre
Cun orzamento de 50.353,70 euros, a actuación xa está rematada e consistiu na adecuación do itinerario existente mediante a súa pavimentación con xabre estabilizado con cemento e no acondicionado na contorna con céspede e o plantado de árbores, o que facilitará o seu percorrido para a veciñanza.
A conselleira de Medio Ambiente salientou que todas estas actuacións —cofinanciadas co Fondo europeo agrícola de desenvolvemento rural (Feader) no marco do Plan estratéxico da política agraria común (PEPAC) 2023-2027— «teñen como obxectivo común a posta en valor dalgúns dos espazos protexidos máis significativos das catro provincias a través da ordenación dos seus usos e da preservación da súa biodiversidade».
- Buscan unos figurantes muy especiales para una «gran producción de época» que pronto se rodará en Santiago
- Seis nuevas jornadas de huelga de autobuses en Santiago: consulta los días y los servicios mínimos
- III Feria de Antigüedades y coleccionismo, este sábado y domingo en el Outlet Área Central
- Investigan la relación de dos muertes en Santiago con una fuga de monóxido de carbono en la rúa do Hospitaliño
- Una joven pide ayuda para encontrar a esta pareja de Santiago a la que fotografió hace años
- El restaurante de Santiago que ha enamorado a un conocido influencer gastronómico: 'Volveré, directo a mis favoritos
- Ya hay fecha para el inicio de las obras en la pista del aeropuerto de Santiago: comienzan el próximo martes
- Detectan más robos en Cacheiras y Rarís: la Policía insta a dejar ropa tendida y usar la caja fuerte