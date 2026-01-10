El Melga suma otro objeto de deseo: un juego de carreras de caballos de 1920

El Museo Etnolúdico de Galicia (Melga) sigue ampliando sus fondos en Ponteceso con adquisiciones realizadas por su director, Ricardo Pérez y Verdes, en las ferias de antigüedades de Gijón y Avilés.

De la ciudad gijonesa proviene un Jeu de Course (juego de carreras de caballo), de 1920 y origen francés de la marca M. J. & Cie. «Un objeto de deseo de cualquier coleccionista», afirma Pérez y Verdes. Es un juego para adultos, cuya función era lucrativa, «pues era un juego de apuestas, muy presente en los salones de las clases burguesas francesas y españolas, en clubes o casas privadas», añade.

Consiste en tirar de una palanca (en el exterior de la caja) para activar los 8 caballos y sus jokeys, que dan vueltas a un hipódromo redondo y gana el primero que se acerque a la banderola de meta.

A dicho juego, el Melga sumó un juego de bolas antiguas de petanca (1950), una noria de plástico (1980), peonzas de plástico (2023), una figura de barro de un niño golfista (1990), yo-yo griegos (2000), escopetas de juguete de plástico y madera (1960), un tamagotchi (1997), una figura de barro con ositos en un balancín (2015) y un pin-ball de plástico (1970), que su director adquirió en la Feria de Antigüedades de Avilés.

«Unas jornadas muy bien aprovechadas por tierras asturianas, en donde hemos ampliado conocimientos jugueteros, artísticos, culturales y patrimoniales, con la mente puesta siempre en la divulgación de nuestro Melga», asegura Pérez y Verdes.